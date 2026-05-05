أطلقت الخطوط السعودية عرضًا ترويجيًا للسفر من وجهاتها الداخلية ومحطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهتي البحر الأحمر والعُلا بتقديم خصم 10% بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة حيث تجمعهما شراكة مثمرة تستهدف تعزيز مكانة مناطق المملكة كوجهات سياحية مميزة، كما أن المبادرة تُعد امتدادًا للعروض الاستثنائية التي يتم توفيرها على مدار العام.

ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض خصم 10% باستخدام الرمز الترويجي EID10 عبر موقع "السعودية" الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث تستمر فترة إجراء الحجوزات حتى 13 مايو أما فترة السفر حتى 20 يونيو.

وتسيّر "السعودية" رحلة يومياً من الرياض إلى البحر الأحمر وتصل إلى رحلتين في إجازة نهاية الأسبوع، بينما تشغّل 4 رحلات أسبوعياً من جدة إلى البحر الأحمر، فيما تسيّر 3 رحلات أسبوعياً من الرياض إلى العُلا ورحلتين من جدة إلى العُلا.

وتحرص "السعودية" ضمن استراتيجيتها على تعزيز تجربة السفر بدءاً من التطوير المستمر لخدماتها الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح حلولاً مبتكرة، إلى جانب مشروع تنمية الأسطول والتحديث الجذري لمقصورتها بما يشمل المقاعد وأحدث الأنظمة الترفيهية وخدمة الإنترنت فائق السرعة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

