دشنت الخطوط السعودية رحلاتها إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث تم جدولتها بواقع 3 رحلات أسبوعية في الاتجاه الواحد، وكذلك عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بإجمالي 3 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد، وتعتبر العلمين رابع وجهات الناقل الوطني في مصر.

كما أطلقت "السعودية" أولى رحلاتها إلى مدينة صلالة في سلطنة عُمان انطلاقاً من مدينة جدة حيث تعتبر ثاني وجهاتها بعُمان بعد العاصمة مسقط، فيما تم جدولتها بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد، وقد تم تخصيص طائرات من طراز ايرباص A320 للتشغيل للوجهتين الجديدتين حيث تتميز بالكفاءة التشغيلية والخدمات الجوية المتميزة التي ترتقي بتجربة السفر سواء عبر المقاعد المريحة والأنظمة الترفيهية المتنوعة.

ويدعم مساعي "السعودية" التوسعية في شبكة وجهاتها، أسطول طائراتها الحديث والمتنامي والذي يبلغ حالياً 147 طائرة مع خطة طموحة لإضافة 118 طائرة جديدة خلال الأعوام القليلة القادمة، تزامناً مع تنفيذ العديد من المبادرات النوعية المساهمة في تطوير تجربة السفر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ما توصلت إليه صناعة الطيران في الخدمات الأرضية والجوية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية "السعودية" هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 147 طائرة تطير إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2025" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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