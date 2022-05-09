· يأتي ذلك في إطار حرصها على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة الخدمات على متن رحلات "السعودية"

· يدخل النظام حيّز التنفيذ على كافة طائرات "السعودية" بنهاية العام الحالي 2022م

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت الخطوط السعودية نظام (BEYOND) الترفيهي الجديد والذي يقدم للضيوف تجربة تفاعلية ثرية وفق أحدث ما وصلت إليه الصناعة في هذا المجال، وذلك على هامش سوق السفر العربي 2022 بدبي، ويأتي ذلك في إطار حرصها على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة الخدمات على متن رحلات "السعودية"، تحقيقاً لتطلعات الضيوف وبما يجعل تجربة السفر فريدة ومتميزة.

ويدخل النظام حيّز التنفيذ على كافة طائرات "السعودية" بنهاية العام الحالي 2022م، ويتضمن العديد من المزايا من بينها القناة الخاصة بكل المحتويات الإسلامية والتذكير بموعد الصلاة طوال الرحلة، بالإضافة إلى إمكانية تصفح وتسوق أحدث المنتجات على متن الطائرة عبر الشاشة، مع خيارات متنوعة للترفيه والموسيقى بتخصيص قوائم خاصة للاستمتاع بالموسيقى والأفلام التي تراعي تنوع أذواق الضيوف.

ويشمل النظام الترفيهي الجديد خياراً يتيح للضيف إشعار طاقم الخدمة الجوية بعدم إيقاظه أو تنبيهه عند تقديم الوجبات ووقت الصلاة من خلال الشاشة، كما أن واجهة المستخدم الخاصة بالأطفال يتم تفعيلها تلقائيًا عند معرفة عمر الضيف من معلومات الحجز ليستمتعوا بمجموعة مختارة من الرسوم المتحركة والأفلام والألعاب المفضلة لديهم، ويتوفر النظام بـ (16) لغة متنوعة تشمل العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الأوردو، الهندية، الإسبانية، الألمانية، البرتغالية، الصينية الأساسية، الصينية المبسطة، الروسية، الكورية، الإندونيسية، الهولندية، واليابانية.

وقد أوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد اخونباي أن النقلة النوعية التي تشهدها "السعودية" في مجال أنظمة الترفيه الجوي تأتي في إطار استراتيجيتها التي تُعنى بتوفيرها على كافة الطرازات الجديدة إلى جانب تقديم آخر ما وصلت إليه التقنية في هذا المجال، مبيّناً أن انتهاج طرح منتجات وخدمات مطوّرة على متن الأسطول الجديد سيشكّل عامل جذبٍ لضيوفنا حول العالم.

وأكد أخونباي أن وسائل الترفيه تعتبر من أهم المنتجات على متن الطائرات وأصبحت أحد أبرز العوامل للتنافسية بين شركات الطيران، وقد دأبت الخطوط السعودية على تطوير منتجاتها على متن

طائراتها الحديثة مع أهمية مواصلة التميز في هذا المجال، رغبة في تعزيز تجربة السفر لدى الضيوف وتأمين خيارات ترفيهية أوسع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ساعات محتوى الترفيه الجوي -عالية الدقة - على طائرات الخطوط السعودية يبلغ 5 آلاف ساعة، ويحظى باهتمام كبير ويتم مراجعته وتحديثه بشكل دوري، ويعمل على ذلك فريق متخصص لاختيار أفضل الباقات التي تتناسب مع الضيوف بمختلف شرائحهم وبما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف والعادات والتقاليد الأصيلة للمملكة.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة "السعودية":

الخطوط الجوية العربية السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت الخطوط السعودية مؤخراً في أسطولها الذي يضم 144 طائرة عريضة وضيقة البدن، ولا يزيد متوسط عمره عن 6.5 سنوات، ما يجعله أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

تشغل "السعودية" رحلات إلى 95 وجهة محلية وعالمية، منها 28 وجهة محلية على مستوى المملكة، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم الذي يضم 19 شركة طيران عالمية منذ العام 2012م.

وفي العام الماضي، استحقت الشركة جائزة "الطيران الأكثر تحسناً من قبل سكاي تراكس في العام 2021، وكانت فازت بنفس الجائزة في العام 2017م. وقد حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، وعلى تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING.

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