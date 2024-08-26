جدة: أضافت الخطوط السعودية بوكيت إلى قائمة وجهاتها الموسمية لتصبح ثاني محطاتها في مملكة تايلند بعد العاصمة بانكوك، ويأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية لاستراتيجيتها التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة وربط العالم بالمملكة من خلال الاستثمار الأمثل لأسطولها الحديث وتعزيز موقعها التنافسي على القطاع الدولي.

وستبدأ "السعودية" التشغيل إلى الوجهة الجديدة بوكيت اعتباراً من 2 ديسمبر 2024، حيث تم جدولة 12 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بينها وكل من جدة والرياض فيما تم إتاحتها للحجز عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، كما يجري التنسيق لتجهيز كافة المتطلبات التشغيلية بمطار بوكيت الدولي بهدف ضمان توفير أفضل الخدمات وانسيابية الحركة.

وخصصت "السعودية" طائرات من طراز بوينج B787 دريملاينر للتشغيل بين المملكة وبوكيت حيث تتميز برحابة المقاعد وتوفير أحدث الأنظمة الترفيهية المتناسبة مع مختلف شرائح الضيوف والتي تتواكب مع الخدمات الجوية المميزة الأخرى التي تستهدف تعزيز تجربة السفر.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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