دشن معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر صالة "السعودية" الجديدة في الصالة 4 بمطار هيثرو في لندن والتي ستوفر خدمات فاخرة ومصممة للارتقاء بتجربة ضيوفها لدرجتي الأولى والأعمال، بالإضافة إلى حاملي عضوية الفرسان الذهبية.

وتتميز الصالة الجديدة بلمسات الضيافة الأصيلة المستوحاة من الهوية الوطنية عبر تقديم القهوة السعودية وأجود أنواع التمور، كما تتوافر قائمة متنوعة من الأطعمة الدولية، إلى جانب منطقة كبار الشخصيات التي توفر قائمة معدّة حسب الطلب وخدمة المساعد الشخصي. كما تتوفر تجربة تقديم الشاي البريطاني المميز، ويضاف إلى ذلك أجنحة للاستراحة والاستحمام مع مستلزمات فاخرة وكذلك منطقة مخصصة للصلاة وأخرى للأعمال تم تجهيزها بمقاعد وأجهزة حاسب وخدمة الإنترنت، كما صُممت الصالة بمنحوتات فنية وإضاءات تضيف لمسة من الفخامة.

وأكد رئيس قسم تجربة الضيف في الخطوط السعودية روسين ديميتروف أن افتتاح الصالة الجديدة يجسد التزام "السعودية" بتقديم تجربة سفر استثنائية تعكس أصالة الضيافة السعودية مضيفاً أنها توفر مساحة تجمع بين الراحة والفخامة، لنقدم من خلالها تجربة سفر عالمية المستوى.

ويُعد افتتاح صالة "السعودية" في مطار لندن خطوةً استراتيجيةً ضمن مساعيها الرامية إلى الارتقاء بتجربة الضيف، وتوفير تجربة سفر مُتميزة، وامتداداً لمشاريعها التطويرية في مختلف المواقع والتي تشمل تحديث المقاعد، وتوفير شاشات ترفيه متطورة، وخدمة إنترنت عالية السرعة على متن أسطولها.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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