الرياض: تشارك الخطوط السعودية في رعاية النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل" بصفتها الراعي الماسي والناقل الرسمي للحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2022م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وتستثمر "السعودية" الحدث العالمي للكشف عن أحدث خدماتها ومنتجاتها في مجال السفر والسياحة في ظل كونها أجنحة رؤية 2030 والممكنة لمستهدفاتها، حيث تعمل وفق خطة تشغيلية وترويجية على ربط العالم بالمملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى أربع قارات حول العالم، كما سيتاح لزوّار جناحها في القمة العالمية فرصة تجربة أحدث مقاعدها لدرجة الأعمال والتي ستظهر في طائرة A321neo NX الجديدة اعتباراً من أوائل العام المقبل 2023م والتعرف على ما تتميز به من تقنيات حديثة.

وأوضح رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية الأستاذ خالد بن عبدالقادر طاش أهمية هذه المشاركة في محفل يُعنى بمناقشة وبحث المستجدات لتنمية قطاع السياحة والسفر عالمياً إلى جانب دوره في تعزيز روح التعاون المشترك بين الدول والمنظمات في صناعة قطاع ملهم ومبتكر من أجل مستقبل مستدام للسياحة، مضيفاً أن "السعودية" سوف تواصل سعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في هذا الشأن والمتمثلة في تحقيق (100) مليون زيارة بحلول 2030.

ويشارك في قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر قادة قطاع السياحة حضوريًا، ويشاهدها ويشارك في جلساتها العديد من المهتمين من مختلف أنحاء العالم من خلال الواقع المعزز عبر ميتافيرس، وسيتم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، إلى جانب سُبل ضمان استدامة القطاع.

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