الدوحة، قطر : أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلات جوية جديدة إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي اعتباراً من 11 ديسمبر 2024، حيث ستشغّل الناقلة القطرية ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً من مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم.

وفي هذا السياق، تعدّ مدينة تورنتو الوجهة الرابعة عشرة للناقلة القطرية في الأمريكتين، والوجهة الثانية في كندا، لتنضم بذلك إلى مونتريال التي سافر من خلالها أكثر من 1.6 مليون مسافر على متن سبع رحلات يومياً من وإلى مطار مونتريال ترودو الدولي منذ إنطلاق عملياتها التشغيلية.

وستشغل الناقلة القطرية رحلاتها المباشرة الجديدة عبر طائرة من طراز بوينج 777-300ER، المجهزة بـ 42 مقصورة كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى 312 مقعداً على الدرجة السياحية. وسيوفر المسار الجديد خيارات سفر متعددة وأكثر سلاسة للمسافرين من كندا وخارجها عبر شبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية بما في ذلك كولومبو (CMB) وبانكوك (BKK) ودلهي (DEL) وكاتماندو (KTM) ومومباي (BOM).

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن إطلاق الرحلات المباشرة إلى مدينة تورنتو تظهر التزامنا القوي والدائم بتقديم خدمات سفر استثناية لجميع المسافرين من كندا، وذلك من خلال منحهم فرصة لمواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تجربة خدماتنا الرائدة عالمياً بما في ذلك مقصورة كيو سويت على متن طائراتنا."

وأضاف المهندس المير: "إن إضافة الوجهة الرابعة عشرة للناقلة القطرية في الأمريكتين هي شهادة على هدفنا المتمثل في تعزيز وجودنا في سوق السفر المحلي وتعزيز مكانتنا الرائدة عالمياً في جمع العالم معاً."

ومن الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 وفقاً لسكاي تراكس العالمية، كانت قد قدمت الدعم والمؤازرة لدولة كندا على مر السنين، بما في ذلك المساهمة في الجهود الدبلوماسية الحاسمة في العديد من القضايا الحرجة. وخلال جائحة كوفيد-19، ساعدت الخطوط الجوية القطرية دولة كندا أيضاً من خلال إنشاء جسر جوي لتسهيل عودة آلاف المواطنين الكنديين إلى بلادهم.

وتسيّ الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى أكثر من 170وجهة حول العالم عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. كما وتواصل الناقلة القطرية تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية لتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين.

جدول الرحلات إلى تورنتو

كل نهار الأربعاء والجمعة والأحد (بالتوقيت المحلّي):

الدوحة (DOH) إلى تورنتو (YYZ) رقم الرحلة QR767 المغادرة: 09:50 الوصول 15:55

إلى تورنتو رقم الرحلة المغادرة: 09:50 الوصول 15:55 تورنتو (YYZ) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة QR768 المغادرة: 20:00الوصول 16:30

لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية القطرية ووجهاتها الجديدة، الرجاء زيارة الموقع www.qatarairways.com أو تحميل تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوّال.

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