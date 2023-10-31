رحلات يومية على متن طائرة أيرباص A350-900 اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023

الخطوط الجوية الفرنسية تواصل التوسع في شبكة رحلاتها الطويلة.

أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين أبوظبي ومطار باريس-شارل ديغول، حيث وصلت أولى هذه الرحلات إلى مطار أبوظبي الدولي يوم الثلاثاء، 30 أكتوبر. ويتم تشغيل هذه الرحلة اليومية على متن طائرة أيرباص A350-900 بإجمالي 324 مقعدًا (34 مقعد في درجة رجال الأعمال، و24 مقعد في الدرجة السياحية الممتازة، و266 مقعد في الدرجة السياحية). ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد الذي يربط بين العاصمتين الإماراتية والفرنسية بالتزامن مع احتفال الخطوط الجوية الفرنسية بالذكرى السنوية التسعين لتأسيسها.

ومن المتوقع أن يساهم الخط الجديد في دعم السياحة المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية، علاوة على توسيع شبكة رحلات مطار أبوظبي الدولي. وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والخطوط الجوية الفرنسية قد وقعتا مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز الربط بين أبوظبي والقارة الأوروبية.

وتتيح الرحلة الجديدة مزيدًا من الفرص للمسافرين من أبوظبي لاستكشاف العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المناطق الفرنسية، بالإضافة إلى السفر إلى الأمريكيتين عبر شبكة الوجهات العالمية التي توفرها الخطوط الجوية الفرنسية على متن رحلات تقف لمرة واحدة فقط في باريس.

وعبر السيد أنجوس كلارك، رئيس الشؤون التجارية للخطوط الجوية أير فرانس-كيه إل إم، عن ترحيبه بإطلاق هذه الرحلة الجوية قائلًا: "يسر الخطوط الجوية الفرنسية أن ترحب بأولى الرحلات الجوية التي تربط بين اثنتين من أروع العواصم العالمية. يشرفنا أن نتواجد هنا وكلنا ثقة من أن مسافرينا سيسعدون باستكشاف المعالم الثقافة والتراثية والفرص المتاحة في كلا المدينتين. وبمناسبة عام الاستدامة الذي تحييه دولة الإمارات، نود اغتنام الفرصة لمشاركة التزام الخطوط الجوية الفرنسية بدعم جهود أبوظبي لتطوير السياحة المستدامة، والمساعدة في تحقيق مستهدفات السياحة في الإمارة. نتشرف بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فيما تواصل الإمارة نموها وتطورها كمركز عالمي للطيران يخدم ملايين المسافرين إلى وجهات إقليمية ودولية. كما يسرنا على وجه الخصوص إطلاق هذه الرحلة الجديدة بالتزامن مع احتفالنا بمرور 90 عامًا على تأسيس الخطوط الجوية الفرنسية".

من جانبها قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، مطارات أبوظبي: "يسرنا أن ننضم لشركائنا الخطوط الجوية الفرنسية فيما نحتفل بإعادة إطلاق الرحلات الجوية بين أبوظبي ومطار باريس-شارل ديجول. ترتبط فرنسا والإمارات بشراكات استراتيجية وثيقة منذ وقت طويل، ولطالما ساهم قطاع السياحة والسفر بدور أساسي في دعم التبادل الثقافي بين البلدين. نتطلع للترحيب بالناقل الوطني الفرنسي في مطار أبوظبي الدولي، وإحياء تجربة السفر بين وجهتين مميزتين".

مواعيد الرحلات:

الرحلة AF639: تغادر مطار أبوظبي الساعة 08:45 وتصل إلى مطار باريس-شارل ديجول الساعة 13:15

الرحلة AF638: تغادر مطار باريس-شارل ديجول الساعة 21:15 وتصل إلى مطار أبوظبي الساعة 06:45 من اليوم التالي

ومع حلول شتاء عام 2023، تطلق الخطوط الجوية الفرنسية رحلات إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى أبوظبي، وهي: بيروت (لبنان) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) والقاهرة (مصر) بواقع رحلات يصل عددها إلى 28 رحلة جوية أسبوعيًا.

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الرحلات ومواعيدها وأوقاتها وأسعارها عبر الموقع الإلكتروني airfrance.com. تخضع مواعيد الرحلات للتغيير وتتوقف على صدور التصريحات الحكومية اللازمة. تدعو الخطوط الجوية الفرنسية كافة عملائها إلى التحقق من الشروط والوثائق المطلوبة منهم في وجهة السفر وذلك قبل انطلاق رحلاتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط airfrance.traveldoc.aero.

لمحة عن الخطوط الجوية الفرنسية

تواصل الخطوط الجوية الفرنسية منذ عام 1933 التعريف بفرنسا وثقافتها حول العالم. تتنوع أنشطة الشركة بين نقل المسافرين وشحن البضائع وأعمال صيانة الطائرات، مما يجعلها واحدة من أبرز الشركات في مجال النقل الجوي. يعمل لدى الخطوط الجوية الفرنسية أكثر من 38,000 موظف يمثلون فريق عمل يلتزم بشكل يومي بتقديم تجربة سفر فريدة لعملاء الناقلة.

تشكل كل من الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الملكية الهولندية كيه إل إم، وترانسفانيا معًا مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، والتي تعتمد على مراكزها المميزة في مطارات باريس-شارل ديجول وأمستردام-شيبول لتوفر شبكة دولية واسعة من الرحلات الجوية. أما برنامج ولاء المسافر الدائم "فلاينج بلو - Flying Blue" فيضم في عضويته أكثر من 20 مليون مسافر. يذكر أن كلاًا من الخطوط الجوية الفرنسية وكيه إل إم أعضاء في تحالف SkyTeam الذي تجمع عضويته 19 شركة خطوط جوية.

وضعت الخطوط الجوية الفرنسية أهدافًا طموحة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، إذا تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم المشاريع الهادفة إلى امتصاص وتخزين الكربون في أحواض كربون طبيعية. وفي إطار برنامج ACT الذي أطلقته الناقلة، فإنها تلتزم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% لكل مسافر/كيلومتر بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياته في عام 2019. ويدعم هذا الهدف الطموح استثمارات هامة تنفذها الشركة لتجديد أسطول طائرتها وتشغيل طائرات من الجيل الجديد الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استخدام وقود الطائرات المستدام، وتعزيز ممارسات الطيران الصديق للبيئة.

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