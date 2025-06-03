الشارقة: أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية، الناقل الأكبر في قارة أفريقيا وإحدى أسرع العلامات التجارية في قطاع الطيران نمواً على مستوى العالم، خدمة جديدة لنقل الركاب إلى الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2025.

تم الاحتفال بتسيير الرحلة الافتتاحية في الشارقة من خلال فعالية خاصة، بحضور كل من سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسعادة عمر حسين، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى دولة الإمارات، والسيد سولومون بيغاشاو، المدير الإقليمي للخطوط الجوية الإثيوبية في دولة الإمارات، والسيدة رحيل آصفا، نائب رئيس المجموعة لشؤون التسويق في الخطوط الجوية الإثيوبية، والسيد خالد وليد المنصوري، مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة السياحة في الشارقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الخطوط الجوية الإثيوبية.

سيتم تشغيل الوجهة الجديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، ما يوفر خيارات سفر مريحة بين الشارقة وشبكة الوجهات العالمية الواسعة للخطوط الجوية الإثيوبية. كما من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تعزيز حركة التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال "مسفن تاسيو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية: "يسعدنا بالفعل أن نوفر لعملائنا وجهة إضافية في دولة الإمارات من خلال رحلاتنا إلى الشارقة. لقد مضى ما يقارب خمسة عقود ونحن نربط بين أفريقيا ودولة الإمارات، وستُسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز الاستثمار والسياحة والعلاقات الدبلوماسية والروابط الاجتماعية والاقتصادية بين المنطقتين".

كانت الخطوط الجوية الإثيوبية ولا تزال تقدم خدمات الشحن الجوي إلى الشارقة، إحدى المدن الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعرف بتاريخها العريق، وتراثها الثقافي الغني، وبيئتها الاقتصادية النشطة. ومع إطلاق رحلاتها الجديدة لنقل الركاب إلى الشارقة، أصبحت الخطوط الجوية الإثيوبية توفر الآن خيار سفر مريح يلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء. حيث سيحظى المسافرون برحلة سلسة ومتكاملة، مدعومة بأحدث المرافق المتطورة وخدمة العملاء على أعلى المستويات العالمية، بما يضمن تجربة سفر مريحة ولا تُنسى.

تنضم الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية الإثيوبية كوجهتها الثانية لنقل الركاب في الدولة. وتُعرف الشارقة على نطاق واسع بأنها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات، كما تُعد مركزاً صناعياً رائداً ومحوراً تعليمياً مهماً. وبفضل موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول منها إلى مطارات دولية رئيسية، تُشكّل الشارقة بوابة مثالية للشركات العالمية الراغبة في دخول الأسواق الناشئة.

تُعرف الشارقة بأنها القلب الثقافي لدولة الإمارات، لكنها تشهد في الوقت ذاته تحوّلاً سريعاً إلى وجهة مفضّلة لعشاق المغامرة والسياحة البيئية، ولا سيما في مناطقها الشرقية والوسطى. ويساهم هذا النمو المتسارع في فتح آفاق واسعة لفرص استثمارية واعدة في قطاعات الضيافة والترفيه والمأكولات والمشروبات والتجزئة وغيرها من مجالات السياحة والسفر.

وكجزء من احتفالات الأمسية، تم إجراء سحب عشوائي، ما أضفى جواً من الحماسة والتشويق على المناسبة، حيث تم اختيار ثلاثة فائزين محظوظين. فاز صاحب المركز الأول بتذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، بينما حصل الفائز الثاني على تذكرة على الدرجة السياحية، أما الفائز الثالث فحصل على نموذج طائرة معدني مصغر بنسبة 1:100 لواحدة من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية — كتذكار رمزي يخلّد إرث الناقلة الوطنية.

حول الخطوط الجوية الإثيوبية:

تُعد مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية (Ethiopian) قصة نجاح أفريقية حقيقية، إذ حوّلت حلماً طموحاً إلى واقع عالمي مرموق على مدى ما يقارب الثمانية عقود. وتشغّل الشركة رحلات إلى أكثر من 160 وجهة محلية ودولية لنقل الركاب والبضائع عبر خمس قارات، ما يجعلها جسراً حيوياً يربط أفريقيا بالعالم. وتضع الخطوط الجوية الإثيوبية راحة المسافرين والاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها، من خلال أسطولها الحديث والمتطور الذي يضم طائرات من طراز بوينغ 737 و777 و787، إلى جانب طائرات إيرباص A350-900 و A350-1000 وDe Havilland Q400.

تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية، العضو في تحالف "ستار ألاينس"، من أبرز شركات الطيران الحائزة على جوائز مرموقة، من بينها جائزة "أفضل شركة طيران في أفريقيا" من سكاي تراكس لسبع سنوات متتالية، وجائزة APEX "الأفضل على الإطلاق في أفريقيا"، وجائزة "الريادة في ربط أفريقيا عبر النقل"، وغيرها من الجوائز. وتسعى الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مواصلة مسيرة التميّز عبر خطتها الاستراتيجية الطموحة "رؤية 2035"، التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية ورائدة على مستوى العالم. تجسيداً لروحها الإفريقية الجامعة، تعتمد الخطوط الجوية الإثيوبية استراتيجية التوسّع عبر مراكز تشغيل متعددة، تشمل لومي في توغو بالتعاون مع شركة ASKY، وليلونغوي في مالاوي بالشراكة مع خطوط مالاوي الجوية، ولوساكا في زامبيا مع خطوط زامبيا الجوية، وكنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع شركة "إير كونغو".

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