إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا

مبنى مؤلف من 318 شقة يمثل توسعة الشقق السكنية في مرسى الحمرا وأسعار الشقق تبدأ من 450 ألف درهم

منازل عصرية وراقية تقع في قلب المجمع السكني الرائد والحائز على جوائز عديدة "قرية الحمرا" ومبيعات المشروع تبدأ من المخطط مع عرض لفترة محدودة يمنح المستثمرين باقة "العيش والعمل" من "الحمرا" شاملة إقامة لمدة 12 عاماً مع رخصة مجانية لمزاولة الأعمال

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا، والتي تمثل مبنى جديد على الواجهة البحرية يتكون من 318 شقة، ويقع في قلب قرية الحمرا، المجمع السكني الحائز على الجوائز ويشتهر بواجهته البحرية وفلله وشققه المطلة على بحيرات خلابة. وتمثل المرحلة الجديدة توسعة للمشروع الرائد الذي يضم مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع، وسيضم المبنى الجديد وحدات الاستديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. ويشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تم استكمالها في عام 2009.

وبأسعار تبدأ من 450 ألف درهم، ستمثل المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا أول مشروع سكني يباع على المخطط ويحظى بدعم باقة "العيش والعمل" المقدمة من "الحمرا". ويسري العرض لفترة محدودة تبلغ 6 أشهر بدءاً من الإعلان الرسمي عن المشروع ويقدم للمشترين إقامة في دولة الإمارات لمدة 12 عاماً، ورخصة لمزاولة الأعمال وتأشيرة شريك مع خيار تحويلها لإقامة عند سداد دفعة أولى بنسبة 20٪ من القيمة الإجمالية للعقار.

وفي هذا السياق، قال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ "الحمرا": "لمسنا إقبالاً واسعاً من المستثمرين على المشاريع عالية الجودة التي تقدم تجارب متميزة لأنماط الحياة وخدمات عالمية المستوى. ولاشك أن إمارة رأس الخيمة تتمتع بسمعة واسعة كأحد أبرز وجهات المعيشة الرغيدة حول العالم، حيث حلت بين أفضل 50 وجهة في العالم لعام 2022، وفقاً لتصنيف صادر عن مجلة ’تايم‘ الأمريكية. ويسعدنا رؤية الإقبال العالمي على الانتقال إلى رأس الخيمة للإقامة في مشاريعنا وقضاء تجارب متميزة، ناهيك على الاستثمار فيها. ومع إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، نقدم خيارات سكنية بأسعار في المتناول للراغبين بتجربة معيشية على واجهة بحرية خلابة مع وصول يسير إلى مرافق عالمية المستوى. وبفضل باقة ’العيش والعمل‘، يحظى ملاك الشقق بخيار بدء عملهم الخاص بكل سهولة ويسر، وتوفير تكاليف رخصة مزاولة الأعمال".

المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا – مشروع سكني راقٍ على الواجهة البحرية

روعي في تصميم المرحلة الثالثة تطلعات السكان وأذواقهم، حيث تأتي كل غرفة في شقق المشروع مع شرفتها الخاصة. وتحتضن الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم غرفة للغسيل وخزانة ملابس. وسيحظى السكان بجميع المرافق الأساسية بما في ذلك المسبح ونادي اللياقة البدنية المجتمعي ووصول إلى الشاطئ ومناطق لعب للأطفال.

الموقع قبل كل شيء

تقع المرحلة الثالثة من مشروع الشقق السكنية في مرسى الحمرا في قلب قرية الحمرا، المجمع السكني المتكامل والوحيد المسور بالكامل في دولة الإمارات، ويبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن 12 مطعم وشاطئ ومجموعة من البحيرات ومرسى ونادٍ لليخوت ومركز تسوق ومسارات على الواجهة البحرية، علاوة ملعب جولف للبطولات يستضيف "جولة دي بي وورلد". كما تبعد عن المشروع مسافة 5 دقائق بالسيارة عدد من المرافق الأخرى تضم فندقاً من فئة خمس نجوم والحمرا مول ومركز طبي ومتاجر سوبر ماركت تعمل على مدار الساعة، في حين يقع منتجع وين الشهير عالمياً على بعد عشر دقائق بالعبارة.

بطاقة وعضوية كبار الشخصيات

سيستفيد السكان من "بطاقة الحمرا لكبار الشخصيات"، والتي تقدم حسومات لغاية 30% على شبكة شركاء "الحمرا" من الفنادق والمنتجعات الفاخرة من فئة خمس نجوم، والمطاعم ومتاجر التجزئة ومراكز الرياضة واللياقة البدنية، ومتاجر المجوهرات وصالونات التجميل ومتاجر الأزياء والإلكترونيات في الإمارات الشمالية.

وتعتبر رأس الخيمة مركزاً سياحياً واستثمارياً متنامياً، وتواصل استقطاب المستثمرين بفضل بيئتها الداعمة لمزاولة الأعمال، وعدم وجود أي ضريبة فيها مع حرية إعادة كامل رأس المال والأرباح. وسيغدو المستثمرون جزءاً من المشهد الاجتماعي والاقتصادي المزدهر في إمارة رأس الخيمة، وسيتمتعون بتجربة معيشة رغيدة ضمن واحدة من أكثر الوجهات المعيشية تميزاً في المنطقة، مع الاستفادة من التكلفة المنافسة في الإمارة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@alhamra أو الاتصال على 800 AL HAMRA

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نبذة عن "الحمرا":

"الحمرا" للتطوير العقاري هي شركة استثمار وتطوير عقاري تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت "الحمرا" دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

وتلتزم "الحمرا" بإرساء تصور جديد لنمط الحياة والرفاهية والضيافة عبر "قرية الحمرا" الصديقة للبيئة التي تم تطويرها بالاستفادة من موقعها المتميز قرب دبي، حيث تبعد عن المدينة مسافة 45 دقيقة فقط، فضلاً عن قربها من المطار والمناطق التجارية الحرة.

وينطوي تحت مظلة العلامة التجارية "الحمرا" كل من "نادي الحمرا للجولف"، و"مرسى ونادي الحمرا لليخوت"، و"منار مول" و"قرية الحمرا" الحائزة على جوائز عدة، و"الحمرا" للتطوير العقاري. كما قامت "الحمرا" بتطوير "فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة"، و"منتجع الجولف وشاطئ هيلتون الحمرا"، بالإضافة إلى "فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا".