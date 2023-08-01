الخبر، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة الحفر العربية (رمز تداول: 2381) وهي الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري في المملكة العربية السعودية، عن فوزها بعدة عقود من شركة ارامكو لعدد 10 منصات حفر بريه اضافيه . تبلغ مدة العقود الاساسيه ( من دون خيار التمديد) مده 5 سنوات وبقيمه اجماليه تقديريه بمبلغ يزيد عن 3 مليار ريال سعودي. ان العقود العشرة التي تم الفوز بها تتعلق بمنصات الحفر البريه الاضافيه لبرنامج ارامكو للحفر غير التقليدي . سيتم بناء كامل منصات الحفر البريه من جديد وستضاف الى اسطول الشركه الحالي من منصات الحفر البريه البالغه 38 منصه حفر بريه والتي ستمثل نسبه زيادة مقدارها 26% في اسطول الحفر البري.

أفاد الاستاذ غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية قائلاً:

"نحن سعداء بثقه شركة ارامكو لمنح شركة الحفر العربيه عدة عقود متعلقه بالغاز غير التقليدي, سيكون هذا فرصة للشركة لتأسيس بصمة في برنامج الغاز غير التقليدي .ان هذا الفوز بالعقود يتلاءم مع تنفيذ استراتيجه نمو الشركه حيث قمنا بتقويه ميزانيه الشركة لدعم فرص النمو المتعلقه بالنفقات الراسماليه مثل هذه العقود التي حصلنا عليها.

لا زلنا نرى نظرة ايجابيه للسوق ونتطلع للنمو داخل المملكه العربيه السعوديه وكما هو الحال دائمًا، فإن ثقافة السلامة في صميم كل ما نقوم به، ونستمر في التركيز على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا."

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عن الحفر العربية

تعتبر الحفر العربية الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري داخل قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، ما مكنها من خلق قيمة في مجال السلامة والكفاءة التشغيلية في عمليات حفر آبار النفط الخام والغاز الطبيعي في المياه وعلى اليابسة

تعمل الحفر العربية في حفر آبار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة الى الخدمات المتصلة باستخراج النفط و الغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح). تُعد الحفر العربية التي تأسست عام 1964 م ، لاعباً إقليمياً بارزاً في هذا القطاع . وهي شركة مساهمة مدرجة تمتلك فيها النسبة الاكبر شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) التي تُعد شركة مساهمة سعودية وشركة اس ال بي (شركة خدمات البترول شلمبرجير إس إيه سابقا) ، التي تُعد واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط .

تضم قاعدة عملاء الحفر العربية شركات بارزة، بما فيها أرامكو السعودية و اس ال بي وعمليات الخفجي المشتركة و بيكر هيوز. يتكون اسطول الشركة من منصات حفر برية وبحرية عالية المواصفات والقدرة التشغيلية، التي يمكنها من إجراء عمليات الحفر المعقدة في بيئات قاسية كما هو الحال في الشرق الأوسط.

هيئت الحفر العربية نفسها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة وللعالم، ودمج الممارسات المستدامة في جميع نواحي عملها والمساهمة في الاستجابة إلى الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام. كما تتواءم خارطة طريق الاستدامة في الحفر العربية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030، وتتبني مبادرات وممارسات عديدة تمكّن الموظفين والموردين المحليين والمجتمعات والاقتصاديات التي تعمل من خلالها الشركة وتخدمها، مع تحمل مسائل إدارة آثار الأعمال التجارية المتنامية على البيئة بشكل مسؤول .