دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لشركة جاك موتورز في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2013، عن تتويجها وللعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل موزع عالمي" لسيارات جاك لسنة 2025، وذلك لأدائها المتميز في قطاع السيارات، حيث حصلت الشركة على هذه الجائزة المرموقة خلال مؤتمر شركاء "جاك" العالميين الذي انعقد بمدينة هيفي الصينية خلال الفترة من 18 حتى 21 من شهر أبريل الجاري، وهي الفعالية التي شهدت حضوراً واسعاً لأكثر من 600 شريكاً يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.

وركّز المؤتمر الذي حمل شعار "النجاح حليفنا"، على الرؤية المشتركة للتعاون العالمي بين الشركاء، وتمهيد الطريق نحو مستقبلٍ قائم على النجاح المتبادل. واستعرضت جاك موتورز خلال المؤتمر 57 طرازاً من سياراتها، شملت الفئات التجارية والركاب، لتُبرز استراتيجيتها المزدوجة المتقنة التي تتمثل في الجمع بين تطوير سيارات محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، إلى جانب التركيز أيضاً على تعزيز خطوط الإنتاج لكل من السيارات التجارية والخاصة.

وقد تسلّم الجائزة السيد كريم مقصود، المدير العام لشركة الحبتور للسيارات، يرافقه كل من السيد ساتديف سينغ، مدير العمليات، والسيد نسيب نصّار، مدير التسويق وخدمة العملاء، وذلك بحضور السيد شيانغ شينغشو، رئيس مجموعة جاك، إلى جانب كبار التنفيذيين والشركاء العالميين للمجموعة.

وتؤكد هذه الجائزة مجدداً التزام الحبتور للسيارات بتحقيق أعلى مستويات التميز في عملياتها ورضا العملاء والنمو الاستراتيجي في سوق الإمارات. كما تعكس هذه الجائزة مكانة العلامة الراسخة في الدولة والمنطقة، والتي بُنيت عبر عقود من الثقة والاعتمادية وتقديم التجارب المتميزة للعملاء.

وشكّلت الشراكة بين جاك موتورز والحبتور للسيارات على مدار العقد الماضي، نموذجاً يُحتذى به في النجاح، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز انتشار العلامة في المنطقة. وتتطلع كل من الحبتور للسيارات وجاك موتورز إلى الاستمرار في تحقيق النجاحات في المنطقة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، مع مواصلة تطوير الخدمات وتوسيع نطاق المنتجات، مدفوعة بهذا التكريم وشعار المؤتمر الملهم "النجاح حليفنا".

للمزيد من المعلومات عن شركة الحبتور للسيارات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.habtoormotors.com

نبذة عن شركة الحبتور للسيارات:

شركة الحبتور للسيارات هي وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتوز، وفوسو، وجاك، وبينتلي، وبوغاتي، وباغاني، وريماك أوتوموبيلي وزينغر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة شركات الحبتور ذات الأعمال المتنوعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها. تمتلك المجموعة أعمالاً واسعةً واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والعقارات، والفنادق، والتأجير، والتعليم، والنش

-انتهى-

#بياناتشركات

ر، والسيارات.