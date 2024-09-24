دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق الحبتور بالاس اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع فنادق ومنتجعات "بريفيرد"، التي تُعد أكبر علامة تجارية مستقلة للفنادق على مستوى العالم.

واعتباراً من اليوم، أصبح الفندق الفاخر الواقع في الحبتور سيتي والمصنّف ضمن فئة خمس نجوم جزءاً من مجموعة ليجيند المرموقة التابعة لفنادق ومنتجعات بريفيرد العالمية.

بهذه المناسبة، قال ستيفان رادستروم، المدير العام لفندق الحبتور بالاس: "نحن سعداء للغاية بأن نكون عضواً في مجموعة فنادق ليجيند التابعة لفنادق ومنتجعات "بريفيرد". سنعمل معاً ليستمتع ضيوفنا بلحظات لا تُنسى وسوف نبذل قصارى جهدنا لإرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة".

من جانبه، قال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: "تُعد هذه الشراكة الحيوية دليلاً على التزامنا الراسخ بالتميّز وتفانينا في توفير تجارب فاخرة ومخصّصة لا مثيل لها. إنّ انضمامنا إلى مجموعة ليجيند يتماشى مع رؤيتنا الرامية إلى إرساء أعلى المعايير في مجال الضيافة، ويسمح لنا أيضاً بتقديم تجارب أكثر تميزاً لضيوفنا. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم وندعوهم لاستكشاف العروض الاستثنائية والخدمات المتفرّدة التي يقدمها الحبتور بالاس".

وأضاف قائلاً: "كانت الحبتور سيتي مجرد مساحة شاسعة من الصحراء عندما بدأنا في تطويرها، لكنها أصبحت اليوم مركزاً نابضاً بالحياة في قلب دبي يرتبط بشوارعها عبر شبكة اتصال استثنائية".

وقالت ليندسي أوبيروث، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات "بريفيرد": "يسعدنا أن نرحب بفندق الحبتور بالاس في مجموعة فنادق ليجيند التابعة لفنادق ومنتجعات بريفيرد. يقتصر الانضمام إلى هذه المجموعة الحصرية على الفنادق المتميزة التي تعكس أعلى مستويات الفخامة. يشكل فندق الحبتور بالاس، باعتباره أحد أكثر الفنادق تميزاً في مدينة دبي، إضافة استثنائية إلى محفظتنا العالمية، إذ يقدم للضيوف تجربة غير تقليدية تتماشى مع التزامنا بتوفير أرقى معايير الضيافة".

بدوره، قال سوراب راي، نائب الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات "بريفيرد" لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تمثل شراكتنا مع الحبتور بالاس إنجازاً مهماً في إطار عملياتنا التوسعية المستمرة في دولة الإمارات والشرق الأوسط بوجه عام. كما تؤكد على التزامنا بتعزيز تواجد فنادق ومنتجعات "بريفيرد" في واحدة من أكثر أسواق السفر الفاخر حيويةً على مستوى العالم".

يقع فندق الحبتور بالاس على ضفاف قناة دبي المائية، ويضم مجموعة من أكثر مرافق الضيافة تميزاً في دولة الإمارات وتشمل مطعم وورلد كت ستيك هاوس الحائز على جوائز، ومنتجع سيلك، وجناح السير ونستون تشرشل الذي يعد أحد أكبر الأجنحة في دبي بمساحة 913 متراً مربعاً.

وقد أصبح جميع نزلاء فندق الحبتور بالاس مؤهلين الآن للتسجيل في برنامج I Prefer Hotel Rewards، وهو برنامج الولاء القائم على النقاط الخاص بالعلامة التجارية، والذي يضم حالياً أكثر من 4.5 مليون مسافر مسجل على مستوى العالم. وبموجب الانضمام المجاني، يكسب أعضاء I Prefer نقاطاً يمكنهم استبدالها بقسائم مكافآت نقدية، ودرجة إيليت، ومزايا خاصة أخرى عند الإقامة في نحو 600 فندق ومنتجع مشارك حول العالم.

تمثل مجموعة فنادق ومنتجعات بريفيرد أكثر من 600 فندق ومنتجع ومسكن ومجموعة فنادق فريدة في 80 دولة. تضم مجموعة فنادق ليجيند التابعة لفنادق ومنتجعات بريفيرد أفضل تشكيلة من العقارات الاستثنائية في أكثر الوجهات شهرة حول العالم. وتمتاز المجموعة بتجاربها الفاخرة وطابعها الثقافي الذي يوفر للعملاء إقامة رائعة وخدمة شخصية مثالية ومطاعم شهيرة ومنتجعات استثنائية، ما يمهد الطريق لتجارب ضيافة لا تُنسى.

نبذة عن الحبتور بالاس

الحبتور سيتي - دلّل نفسك في ثلاثية الفنادق في مجموعة فنادق الحبتور سيتي: الحبتور بالاس دبي لإقامة فاخرة، فندق V دبي ومجموعة Curio من هيلتون للاستمتاع بالمرح والحياة الليلية، وهيلتون دبي الحبتور سيتي لإقامة مناسبة للعائلات. تقع المجموعة في موقع مثالي بجوار شارع الشيخ زايد الحيوي، وعلى ضفاف قناة دبي المائية، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق البري من خلال شارع الشيخ زايد والبحري من خلال التاكسي المائية الخاصة بـهيئة الطرق والمواصلات. يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 30 مكانًا ترفيهيًا، تتراوح من البسيط إلى الفاخر بما في ذلك المقاهي والموسيقى الحية، واثنين من المنتجعات الصحية الهادئة، وثلاث حمامات سباحة على السطح لتبريد حرارة الصيف، ونادي للأطفال - حتى يتمكن الآباء من الاستمتاع بوقتهم عندما يكون الأطفال بعيدًا، بما في ذلك العرض الرائع "لا بيرل" -، وهو عرض مائي فاخر على غرار عروض لاس فيغاس من دراجون.

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