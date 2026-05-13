دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الجونة بالبحر الأحمر، المدينة المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إطلاق مشروع "نوبا الجونة"، أول مشروع شقق سكنية متكاملة الخدمات في الجونة، والذي يقدم مفهوماً سكنياً يركز على الرفاهية وجودة الحياة في منتصف الجونة.

ويُدار المشروع بالكامل من قبل شركة أوراسكوم للتنمية، ليقدم تجربة متكاملة للمالكين تشمل التشغيل والصيانة، والتأثيث، وإدارة التأجير، بما يوفر وحدات جاهزة للسكن وجاهزة للتأجير ضمن تجربة سلسة ومتكاملة.

ويأتي إطلاق "نوبا الجونة استجابةً للطلب المتزايد على المنازل التي تجمع بين التصميم، والرفاهية، والراحة، وسرعة التسليم. ومع خطة تسليم خلال عام واحد فقط، يتيح المشروع للملاك الانتقال إلى وحداتهم بسرعة، أو الاستفادة من فرص التأجير وتحقيق عوائد استثمارية في فترة زمنية قصيرة.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي للجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: " يعكس مشروع "نوبا الجونة" تحولاً واضحاً في تطلعات المشترين والعملاء، حيث لم تعد القرارات تعتمد فقط على التصميم أو الموقع، بل أصبحت ترتبط أيضاً بالخدمات، والرفاهية، وسهولة الحياة، والالتزام بمواعيد التسليم، إضافة إلى فرص العائد الاستثماري القوي. ومع استمرار نمو الجونة، يأتي “نوبا الجونة” ضمن سلسلة من المشاريع المقبلة التي نواصل من خلالها تقديم تجارب وفرص جديدة، مع الحفاظ على العنصر الأهم الذي يميز المدينة، وهو مجتمعها المتكامل. ومن خلال مفهومه القائم على الرفاهية وإدارته الاحترافية عبر أوراسكوم للتنمية، يقدم المشروع تجربة سكنية متكاملة تتماشى مع تطلعات الحياة والاستثمار الحديثة."

وقد طرحت مشاريع مثل Kamaran, Shedwan, Tuban Waterfalls وحدات جديدة سيتم تسليمها خلال عام واحد، مما ساهم في ترسيخ نموذج جديد للتطوير العقاري قائم على التخطيط المنظم والتنفيذ المتسق والالتزام بجداول التسليم. ويمنح هذا النهج المشترين فرصة الاستفادة الفورية من وحداتهم السكنية أو تأجيرها وتحقيق عوائد استثمارية أسرع.

ويمتد مشروع "نوبا الجونة" على مساحة 32 ألف متر مربع، وتم تصميمه كتجربة سكنية خاصة تتمحور حول بحيرة سباحة رملية بمساحة 2,500 متر مربع. ويضم المشروع وحدات متنوعة تشمل شققاً من غرفة وغرفتي نوم، بما يلبي احتياجات الأفراد والعائلات الباحثين عن تجربة سكنية متكاملة الخدمات.

وقد صُمم المشروع من قبل مكتب "بلوك 722"، مستلهماً الطابع النوبي العصري من خلال الخطوط الانسيابية والقباب والألوان الرملية والخامات الطبيعية، ليقدم بيئة هادئة بطابع منتجعي. كما يضم خدمات استقبال وكونسيرج على مدار الساعة، وخدمات تنظيف، ومرافق سبا وعافية، وصالة رياضية متكاملة، ومنطقة مخصصة لليوغا، وساحات خضراء، ومساحات عمل مشتركة، بما يعزز تجربة الحياة اليومية المتوازنة.

ويقع مشروع "نوبا الجونة" في قلب مدينة الجونة، ليمنح السكان أجواءً هادئة وخاصة، مع بقائهم على مقربة من وجهات المطاعم، والتسوق، والمراسي، والمرافق الترفيهية ونمط الحياة الذي تشتهر به الجونة. ويعزز هذا المشروع مكانة الجونة كإحدى أبرز وجهات البحر الأحمر للمنازل القائمة على التصميم المتكامل، ونمط الحياة المتوازن، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.

-انتهى-

#بياناتشركات