الجونة : استضافت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية في محافظة البحر الأحمر، حدثاً حصرياً مع النادي الانجليزي أستون فيلا، احتفالاً بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث شهد حضور كبار الشخصيات وممثلي الإعلام وأبرز الوجوه الرياضية في مشهد يعكس روح التعاون والطموح المشترك.

أُقيم الحدث قبل مواجهة بين أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير في ماتش بالدوري الإنجليزي، بحضور محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وجون ماكجين، قائد فريق أستون فيلا لكرة القدم، و سفير أستون فيلا ولاعب كرة القدم السابق أحمد المحمدي إلى جانب عدد من كبار ممثلي المؤسستين. وشكّل الحدث خطوة مهمة في الشراكة بين الطرفين، مما يؤكد أهمية التعاون المشترك في تعزيز الرياضة وبناء المجتمعات والتوسع العالمي

تعكس الشراكة بين الجونة ونادي أستون فيلا المكانة العالمية التي تتمتع بها الجونة كمدينة تجمع بين جودة الحياة والرياضة وأسلوب الحياة المميز، كما تساهم في تعزيز حضورها الدولي ومكانتها كوجهة رياضية عالمية. وكجزء من هذا التعاون، تم إطلاق سحب يمنح المشاركين المتواجدين في الحدث فرصة الفوز برحلة لمدة 8 أيام إلى الجونة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، في خطوة تهدف إلى تعريف جمهور جديد بتجربة الجونة المميزة وما تقدمه من تجارب متكاملة.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر:”أن المملكة المتحدة جزءًا من قصة الجونة، حيث يعيش في الجونة عدد كبير من البريطانيين الذين يعتبرونها موطنًا لهم. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز هذا الارتباط بما يتجاوز مجرد الظهور الإعلامي، إذ نعمل من خلالها على خلق تجارب حقيقية تجمع بين المجتمعات المختلفة ومجتمعات تتشارك أكثر مما تدرك. الجونة مدينة تأسست على قناعة تامة بأن البيئة المناسبة تسهم في تشكيل أسلوب حياة مختلف وطريقة تواصل أعمق بين الناس، وهو ما يتماشى تمامًا مع التزام نادي أستون فيلا بالتميز، مما يجعل هذه الشراكة استراتيجية وطبيعية في آنٍ واحد. ونحن فخورون بما بدأناه معًا ونتطلع إلى ما تحمله المرحلة المقبلة."

وأعرب المتحدث باسم نادي أستون فيلا عن سعادته بانضمام الجونة البحر الأحمر كشريك رسمي للنادي، قائلًا: "سعداء بالترحيب بالجونة البحر الأحمر كشريك رسمي لنا. تجمع هذه الشراكة بين علامتين تتشاركان الالتزام بأداء عالي المستوى والطموح والنمو على الصعيد الدولي. كما أن المكانة الفريدة للجونة كوجهة ساحلية فاخرة ووجهة رياضية عالمية تجعلها شريكًا مثاليًا لأستون فيلا، في إطار مواصلة توسيع حضورنا على المستوى العالمي."

وكانت هذه الشراكة قد بدأت منذ يناير الماضي، حيث ظهر شعار الجونة بشكل واضح على ملابس التدريب الرسمية لنادي أستون فيلا، التي يرتديها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني، مما أسهم في زيادة انتشار العلامة التجارية للجونة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

كما تعكس هذه الشراكة التزام الجونة المستمر بالرياضة كركيزة أساسية من هويتها. فقد رسخت الجونة مكانتها كوجهة رياضية على مدار العام، من خلال استضافة فعاليات دولية كبيرة واستضافة نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم كما تشمل هذه الفعاليات مسابقات عالمية في الجولف، ورياضات الكايت سيرف، والرياضات المائية، وسباقات الترايثلون.

ويتضمن جدولها الرياضي أبرز الفعاليات، من بينها بطولة الجونة الدولية للاسكواش، إحدى بطولات الجولة العالمية التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين (PSA)، والتي تُعد من أرقى بطولات اللعبة، إلى جانب فعاليات كبرى مثل الجونة بيتش بولو، ونصف ماراثون الجونة السنوي حيث أُقيمت النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش خلال شهر أبريل الماضي. كما شهد الشهر نفسه عودة بطولة الجونة بيتش بولو، وهي رياضة تتمتع بتاريخ طويل وشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.

وتواصل هذه الفعاليات ترسيخ مكانة الجونة كوجهة رائدة للرياضات المختلفة في بيئة ساحلية فريدة. وقد شهدت النسخة الأخيرة من بطولة الاسكواش تتويج المصرية هانيا الحمامي بلقب السيدات، والبيروفي دييغو إلياس بلقب الرجال، مما يعكس المكانة العالمية للبطولة.وقد استضافت البطولة نحو 64 لاعبًا محترفًا يتنافسون داخل ملعب زجاجي مُصمم خصيصًا بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، لتظل البطولة واحدة من أبرز المحطات الثابتة على أجندة الجونة الرياضية.

كما يجذب ماراثون الجونة السنوي أكثر من 1000 مشارك، ويوفر مسارًا مميزًا يمر عبر أبرز معالم الجونة مثل أبو تيج مارينا، والداون تاون، وملاعب الجولف، وطريق مركز الكايت سيرف، بما يبرز تنوع وجمال الطبيعة المميزة للمدينة.وتعكس الشراكة مع أستون فيلا هدفًا مشتركًا يتمثل في توسيع الانتشار العالمي للرياضة، وتشجيع المشاركة في مختلف الرياضات، وبناء روابط حقيقية بين المجتمعات من خلال التميز الرياضي.

الجدير بالذكر أن الجونة تأسست كمدينة متكاملة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وتطورت لتصبح مجتمعًا حيويًا يتميز بأجواء دافئة طوال العام وتشتهر بطرازها المعماري الفريد القائم على البحيرات الصناعية، ونمط الحياة الحيوي والمختلف.وتُعد الرياضة والأنشطة الخارجية جزءًا أساسيًا من هوية الجونة، حيث يمارس السكان والزوار أنشطة متنوعة مثل الغوص، والكايت سيرف، والإبحار، وركوب الخيل، والجولف.

وتضم اليوم أكثر من 50 ألف مقيم من جنسيات متعددة، بما في ذلك مجتمع بريطاني كبير، إضافة إلى أكثر من 100 مطعم و18 فندقًا، وجدول مليء بالفعاليات الثقافية والرياضية الذي يواصل تعزيز حضور الجونة على المستوى العالمي.

