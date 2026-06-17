الرياض- أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم «جوسلوك» وشركة «ليدر إكسبرس» عن اتفاقهما على توسيع شبكة مراكز الخدمة المشتركة في مختلف مناطق المملكة، بما يجمع بين خبرة «ليدر إكسبرس» في صيانة المركبات ومنتجات «شل» المعروفة عالميًا، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع خدمات السيارات.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرة «شل» العالمية في زيوت التشحيم، والخبرة التشغيلية لـ«ليدر إكسبرس» في إدارة مراكز الخدمة السريعة في المملكة، لتقديم تجربة متكاملة تتيح للعملاء صيانة مركباتهم تحت سقف واحد، بدءًا من تغيير زيت المحرك وصولًا إلى خدمات الصيانة الدورية، باستخدام منتجات «شل» المعروفة عالميًا.

كما ستسهم الشراكة في دعم التوسع التدريجي لشبكة مراكز «ليدر إكسبرس» المشتركة العلامة في المملكة، بما يعزز وصول العملاء إلى خدمات موثوقة للعناية بالمركبات في مواقع استراتيجية.

وقال فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم:

«تعزز شراكتنا مع شركة «ليدر إكسبرس» توافر مراكز الخدمة ذات العلامة التجارية المشتركة في المملكة، وتمنح العملاء تجربة أكثر تكاملًا، فمن خلال الجمع بين منتجات شل والخبرة التشغيلية لليدر إكسبرس، سيتمكن العملاء من الحصول على خدمات موثوقة وعالية الجودة تلبي احتياجات مركباتهم، وتدعم نمو القطاع».

من جانبه، قال فيصل خاتم الزهراني، الرئيس التنفيذي لشركة ليدر إكسبرس:

«تتيح لنا الشراكة مع الجميح وشل، المورّد العالمي الرائد لزيوت التشحيم الجاهزة للعام التاسع عشر على التوالي، تقديم خدمات صيانة احترافية ومنتجات شل عالية الجودة في موقع واحد، ونشترك في الالتزام بالجودة والسلامة، وسنعمل على تطوير المراكز على مراحل لتصبح وجهة مفضلة للعناية بالمركبات في المملكة العربية السعودية»

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