الكويت/الرياض، أعلنت طيران الجزيرة بأن "الجزيرة للطيران" السعودية، وهي شركة تابعة، فازت بمنافسة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض) من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية. وبهذه الخطوة، أصبحت الشركة مخوّلة بتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة مباشرةً من وإلى مختلف مطارات المملكة.

ويتوافق هذا الإنجاز مع استراتيجية طيران الجزيرة للتوسع في البرامج الجوية التي تعزّز الربط الإقليمي والدولي وتفتح وجهات جديدة وترتقي بتجربة العملاء. ومن خلال خدماتها العارضة، ستوفر الجزيرة خيارات سفر محسّنة لرحلات الحج والعمرة، إلى جانب رحلات المجموعات والسياحة.

وقال الأستاذ/ عوض السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي: "يهدف برنامج الطيران إلى فتح سوق الطيران العارض أمام مشغلين جدد لتعزيز من تنافسية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات. وتمثل هذه الترسية خطوة مهمة نحو تنويع خدمات الطيران ودعم التحول الشامل في القطاع، مع توسيع خيارات الربط المرنة التي تلبي احتياجات السفر المتنامية في المملكة."

وتُعد هذه الترسية محطة بارزة في الجهود المعمول بها لزيادة السعة المقعدية داخل المملكة وتوسيع الربط الجوي بين مطارات المملكة، هذا بالإضافة على دعم برنامج الطيران كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030، وخاصة استراتيجية السياحة ومسارات التنويع الاقتصادي.

ومن ناحيته، قال السيد/ مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة: "يشرفنا الفوز بمنافسة ناقل جوي وطني عارض من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعكس ذلك الثقة التي تحوز عليها طيران الجزيرة وقدراتها على المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث سيلعب الطيران العارض دوراً أساسياً في دعم السياحة، وتمكين التنويع الاقتصادي، وتطوير الكفاءات الوطنية. وكشركة طيران منخفضة التكلفة، نفخر بأن نكون جزءاً من منصة تفتح آفاقاً جديدة، ومنها خلق فرص عمل إضافية، ناهياً عن تعزيز الربط الجوي وجذب الاستثمارات وتقديم حلول سفر موثوقة ومتمحورة حول العملاء في مختلف أنحاء المملكة."

وبموجب برنامج الطيران العارض للهيئة العامة للطيران المدني ومع استكمال مراحل الترخيص الاقتصادية والفنية، من المتوقع أن تخدم الجزيرة للطيران ما يصل إلى 33 وجهة وتوفير حوالي 1.4 مليون مقعداً وتشغيل أسطولاً مكوّناً من 7 طائرات، إضافة إلى توفير نحو 420 وظيفة مباشرة، مساهمةً في دعم منظومة الطيران في المملكة.

وبعد الترسية، ستباشر الجزيرة استكمال إجراءات الترخيص الاقتصادي والفني بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، تمهيداً لبدء العمليات التجارية للرحلات العارضة.

ومع استمرار النمو السريع في قطاعي الطيران والسياحة في المملكة، تبقى الجزيرة للطيران ملتزمة ببناء شراكات طويلة الأمد تدعم الأولويات الوطنية، وتحفّز النمو الاقتصادي، وتوفر حلول طيران آمنة وفعّالة تركّز على خدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة والمنطقة.

