دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت الجامعة البريطانية في دبي برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تطويرية استراتيجية للبرنامج السابق، ماجستير العلوم في المعلوماتية. ويأتي هذا التحديث تأكيدًا على التزام الجامعة المستمر بالتميز الأكاديمي والابتكار، وتماشياً مع الاتجاهات العالمية والوطنية المتسارعة في مجال التكنولوجيا.

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيله للصناعات ومسارات العمل، يزوّد هذا البرنامج الطلاب بميزة تنافسية في سوق العمل المتغير. ويقدّم تدريبًا عمليًا ومتعدد التخصصات في مجالات رئيسية مثل تعلم الآلة، وعلوم البيانات، والأنظمة الذكية، والروبوتات، ومعالجة اللغات الطبيعية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يكتسب الطلاب معرفة عملية وخبرة حقيقية مطلوبة بشدة في قطاعات حيوية مثل المالية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والمدن الذكية – وجميعها تعتمد بشكل متزايد على حلول الذكاء الاصطناعي.

وعلّق الأستاذ الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، على أهمية هذا االتغيير قائلاً:

"في الجامعة البريطانية في دبي، نحرص على مواءمة برامجنا الأكاديمية مع الأولويات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحويل برنامج ماجستير المعلوماتية إلى ماجستير مخصص في الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتحديث المناهج الدراسية، بل نمنح طلابنا القدرة على الريادة في عالم تتزايد فيه أهمية التقنيات الذكية. هذا البرنامج سيعدّ الخريجين ليس فقط لسوق العمل الحالي، بل أيضًا لتحديات وفرص المستقبل."

من خلال إطلاق ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، تواصل الجامعة البريطانية في دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم الموجه نحو المستقبل. ويمنح هذا البرنامج الخريجين المهارات اللازمة للنجاح في قطاعات سريعة النمو، ويدعم أهداف دولة الإمارات في بناء اقتصاد متقدم يعتمد على التكنولوجيا. يمكن للطلاب الآن التقدم للالتحاق بالعام الأكاديمي القادم.

نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي بموجب قانون حكومي رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم ، حاكم دبي.. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية البريطانية ودبي لتقديم مساهمة فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة . مؤسسو الجامعة هم مؤسسة آل مكتوم وهيئة دبي للتنمية والاستثمار (دبي القابضة الآن) ورولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية ( غرفة التجارة البريطانية في دبي الآن) وبنك الإمارات دبي الوطني.

يدير الجامعة مجلس يتشكل كل ثلاث سنوات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقد ساهم الدعم الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة البريطانية في دبي من خلال تحالفها مع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة في نجاحها. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة، وجامعة جلاسكو، وجامعة مانشستر - وجميعها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الجامعة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن مؤهلاتنا معترف بها دوليًا من قبل UK ENIC كما حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا العمليات التي تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات الطلاب على قدم المساواة مع تلك الخاصة بشركائنا من الجامعات في المملكة المتحدة.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات وعلوم الالحاسوب والأمن السيبراني. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

تعمل الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة بما في ذلك شريكها الرئيسي المساهم، مؤسسة صندوق المعرفة، وشركة أتكينز، ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات