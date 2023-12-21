أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير برنامجًا مدمجًا في ماجستير إدارة الأعمال يتيح للطلبة من جميع أنحاء العالم الدمج بين الدراسة الوجاهية وعبر الإنترنت، مما يعكس التزام الجامعة بالتعليم المبتكر وتعزيز التنوع والشمول. وقد بدأت الجامعة رسميًا بقبول طلبات الالتحاق بالبرنامج المدمج بدءًا من فصل ربيع 2024.

يأتي هذا البرنامج نتيجة تعاون وثيق بين الجامعة الأميركية في الشارقة وائتلاف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، والذي أسسته مؤسسة عبد الله الغرير في عام 2021 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسع جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعى هذا الائتلاف إلى تعزيز أنظمة التعلم الإلكتروني الجامعية، وتطوير مساقات دراسية مدمجة عالية الجودة، وبناء القدرات، ضمن الائتلاف لتوفير فرص تعلم عبر الإنترنت مدعومة تضع الطلبة ضمن أهم أولوياتها.

وقد افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، وعبد العزيز الغرير مؤخرًا "مركز عبد الله الغرير للتعليم والتعلم الرقمي" لتسليط الضوء على الالتزام بتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم واستجابةً للاحتياجات سريعة التطور لأسواق العمل الإقليمية والعالمية.

ونوه الغرير خلال الافتتاح إلى أهمية التعاون بين مؤسسة عبد الله الغرير والجامعات، باعتباره حجر الأساس لتحقيق رؤية التعليم المرن والمبتكر. وشدد على أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية أمر مهم لدفع التحولات الإيجابية في قطاع التعليم.

يقدم برنامج الماجستير عبر كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة محتوى رقميًا مخصصًا يلبي احتياجات الطلبة وأنماط التعلم المختلفة ويدعم توجه التعلم الذاتي المرن ويراعي الظروف المهنية والشخصية بأسلوب يستفيد منه الطلبة في مختلف المناطق حول العالم. يسهم نموذج البرنامج المدمج بزيادة فعالية الطلبة وإنتاجيتهم عبر توظيف التكنولوجيا في التجربة التعليمية مع المحافظة على التجارب داخل الفصل الوجاهية.

وقالت الدكتورة نرجس بوبكري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، تعليقًا على إطلاق برنامج الماجستير المدمج في إدارة الأعمال: "تفتخر الجامعة الأميركية في الشارقة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة عبد الله الغرير بإطلاق برنامج الماجستير المدمج في إدارة الأعمال. هذا النهج المبتكر، الذي يجمع بين الدراسة الوجاهية وعبر الإنترنت، يتماشى مع التزامنا بتوفير فرص تعليمية للجميع وتمكين الأفراد الطموحين وتجاوز الحدود الجغرافية وتعزيز المزيد من التنوع والشمول".

تقدم الجامعة جزءًا من مساقاتها ضمن برنامج الماجستير المدمج عبر الانترنت بدعم من طاقم عمل "مركز الابتكار في التدريس والتعلم في الجامعة الأميركية في الشارقة"، والمتخصص في تصميم المنصات التعليمية بالتعاون مع فريق "تكنولوجيا التعليم والدعم في الجامعة الأميركية في الشارقة"، بحيث يساعد أعضاء الهيئة التدريسية على إعداد المواد اللازمة لتقديمها عبر الإنترنت. ويتكون فريق العمل من متخصصين في مجال التكنولوجيا مؤهلين ومجهزين بالمعرفة والمهارات التدريبية في مجال التكنولوجيا التقنية والتعليمية. كما ويقدم الفريق دعمًا فرديًا لأعضاء الهيئة التدريسية من خلال نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات القياسي في الصناعة.

ومن جانبها قالت دانا الدجاني، نائبة رئيس أول - البرامج والشراكات في مؤسسة عبد الله الغرير: "إن تعاون مؤسسة عبدالله الغرير مع الجامعة الأميركية في الشارقة يؤكد التزامنا بدعم المؤسسات التي تعمل على تطوير التعليم عالي الجودة عبر الإنترنت في المنطقة. نحن ندرك الإمكانات الهائلة للشباب الإماراتي والعربي، ونحن ملتزمون بتزويدهم بأفضل فرص تعلم وتمكينهم من المساهمة في تحقيق حلول التنمية المستدامة العالمية. إن دعم الجامعة الأميركية في الشارقة في إطلاق برنامج مرموق عبر الإنترنت يعزز إمكانية وصول الطلبة الذين تمنعهم ظروفهم من التواجد في الحرم الجامعي والالتحاق بالبرنامج بدوام كامل، مما يعزز التنوع والشمولية على المستوى الجامعي".

لمعرفة المزيد عن الماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني info.aus.edu/mba.

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