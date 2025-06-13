تركّز الاتفاقية على بناء القدرات المؤسسية وتحفيز الابتكار لمعالجة التقاطعات بين الإعاقة والهشاشة المناخية

تعزّز الشراكة دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الاستراتيجي

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في البحث العلمي، وصناعة السياسات، والمشاركة المجتمعية، انطلاقًا من التزامهما المشترك بالمساواة، وإمكانية الوصول، والتقدّم المستدام. جاء توقيع الاتفاقية خلال فعالية "مسيرة أوروبا من أجل المناخ: حتى لا يخلف الركب أحدًا في الوراء"، التي قادها السفير الإقليمي للنوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد يوم 12 يونيو، حيث وقّع كل من الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم شكلت انطلاقة لتعاون يهدف إلى تقديم استجابات شاملة للتحديات التنموية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الدكتور الترهوني: "يمثّل هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة. ونحن نطمح من خلال الدمج بين القدرات البحثية والتعليمية للجامعة وخبرات البرنامج الإنمائية العالمية إلى إحداث نقلة نوعية في تقاطع قضايا التكيّف المناخي، وإمكانية الوصول، والسياسات العامة، بما يضمن عدم تهميش أي فئة".

ومن جهته، قال الدكتور الدردري: "متوافقًا مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم نهج التنمية الشاملة للكافة والتي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أن هذه الفئة تُعد من بين الفئات الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، إلا أن الأبحاث المخصصة لفهم آليات تلك التأثيرات وطرق معالجتها لا تزال محدودة. ونحن نأمل أن تسهم هذه الشراكة في سد هذه الفجوة".

يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على دراسة التأثيرات المعقدة لتغيّر المناخ والأزمات على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر فعالية تستند إلى بيانات دقيقة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ستولي الشراكة أهمية للتوعية المجتمعية ونشر ثقافة شمول الكافة، من خلال إشراك المجتمعات المحلية في ابتكار حلول عملية تستند إلى تجاربهم الواقعية واحتياجاتهم المحلية.

تعكس هذه الشراكة التزام الجامعة الأميركية في الشارقة برسالتها في خدمة المجتمع من خلال إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتؤكد في الوقت ذاته على مكانتها المتنامية كمركز إقليمي وعالمي للبحث الشامل الذي يسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة تصب في مصلحة الأفراد والمجتمعات.

للمزيد حول شراكات الجامعة الأميركية في الشارقة، يُرجى زيارة: www.aus.edu

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

في الجامعة الأميركية في الشارقة: سمر محمود، أخصائية علاقات عامة وإعلام، مكتب الاتصال الاستراتيجي والتسويق، بريد إلكتروني smahmoud@aus.edu، هاتف: 0097165152362

في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: هدى النحلاوي، مسؤولة الاتصال الرقمي والوسائط المتعددة، المكتب الإقليمي للدول العربية، بريد إلكتروني: hoda.elnahlawy@undp.org، هاتف: 20 11 1155 545900

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة في الأمم المتحدة التي تُكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. بالعمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للبشر ولكوكب الأرض.

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