الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتحت الجامعة الأميركية في الشارقة قاعة "أرادَ التنفيذية" الجديدة، والتي تمثل إضافة نوعية إلى مرافق الحرم الجامعي، لتكون نموذجًا متقدمًا في استضافة اللقاءات والفعاليات رفيعة المستوى خلال حفل افتتاح حضره كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

تمزج القاعة بين الكفاءة الوظيفية والتصميم المعماري المبتكر، ما يجعلها بيئة مثالية لتعزيز الحوارات الاستراتيجية وبناء الشراكات المؤسسية. وتشكّل القاعة التي تقع في المبنى الرئيس للجامعة وجهة متميزة لاستقبال كبار الشخصيات والزوار الرسميين والشركاء من مختلف القطاعات.

صمم القاعة عمّار كالو، الأستاذ المشارك ومدير المختبرات في كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة، مستخدمًا مواد مستدامة ومفاهيم تصميمية حديثة لتعزيز الطابع العملي والجمالي للمكان.

وفي تعليقه على الافتتاح، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: "تشكل قاعة أرادَ التنفيذية نقلة نوعية في البنية التحتية للجامعة، وتعكس التزامنا بتوفير مساحات تواكب احتياجات العمل المؤسسي وتدعم التفكير الإبداعي والمستقبلي. ونحن نثمّن دعم مجموعة أرادَ التي أسهمت في إرساء هذه الإضافة المتميزة لتعزيز علاقات الجامعة وشراكتها الاستراتيجية".

ومن جهته، صرّح أحمد الخشيبي بالقول: "تعكس رعايتنا لقاعة أرادَ التنفيذية التزامنا الدائم بتطوير المساحات المجتمعية التي تلهم قيمَ التواصل والإبداع والابتكار. وتعدّ شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة إحدى أقدم وأهم علاقات الشراكة لدينا في أرادَ، ونحن فخورون بهذا التعاون المشترك للمساهمة في عملية تطوير قادة الغد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

أشرف كالو على المشروع منذ مراحله الأولى وحتى اكتماله، مضيفًا لمسات تصميمية فريدة توفّق بين الجمالية المعاصرة والهوية المؤسسية، مع دمج تقنيات حديثة ضمن المساحات الداخلية. وقال: "اعتمدنا في التصميم على خلق بيئة متعددة الوظائف تعكس روح الجامعة وتتماشى مع متطلبات العصر من حيث المرونة والتميّز البصري".

تُعد أرادَ من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث نجحت في تأسيس مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة في كل من الشارقة ودبي. ويأتي افتتاح هذه القاعة ليؤكد على التزام الجامعة المستمر بتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين التميّز والريادة في شتى المجالات.

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