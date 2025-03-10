الشارقة، الإمارات العربية المتحدة— رحّب برنامج النخبة في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة بانضمام مجموعة أمانة، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الإنشاءات والتصميم، لتكون شريكًا صناعيًا جديدًا في البرنامج. تهدف الشراكة إلى تقديم فرص تدريبية احترافية وفرص تطوير مهنية وبحثية لطلبة الجامعة، مما يعزز الروابط بين القطاع الأكاديمي والصناعي.

يهدف برنامج النخبة إلى عقد شراكات مع مختلف الشركاء الصناعيين في مجالات البحث والتطوير وبرامج التدريب والتدريب الداخلي وتبادل المعرفة وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والرحلات ميدانية.

وأكد الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، على أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "إن بناء علاقات قوية مع القطاع الصناعي هو مفتاح تمكين طلبتنا من التميز في سوق عالمي سريع التغير. يتماشى تعاوننا مع مجموعة أمانة مع رؤيتنا لإعداد خريجي الهندسة ليكونوا مستعدين للمستقبل، حيث يجمعون بين المعرفة التقنية، والخبرة العملية، والمهارات القيادية. نحن نعمل معًا عبر هذه الشراكة على تأهيل جيل جديد من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبل قطاعي الهندسة والإنشاءات".

وفي هذا السياق، قال جو لبكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أمانة: "أود أن أتقدم بالشكر للجامعة الأميركية في الشارقة على هذه الفرصة القيّمة للتعاون مع الجيل القادم من القادة. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار، وتبادل المعرفة، والالتزام المشترك بتطوير مستقبل الهندسة".

وأضاف: "تساعد هذه الشراكة في تمكين القادة المستقبليين من خلال تزويدهم برؤى عملية وخبرة ميدانية تساهم في نجاحهم المهني. نحن متحمسون لاستقبال الطلبة في مواقعنا المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتعرفون على أثر الحلول الهندسية المتطورة التي تعيد تشكيل القطاع".

توفر مجموعة أمانة بموجب الاتفاقية مسارات متعددة لتطوير الطلبة مهنيًا، تشمل برامج تدريب داخلي وتوظيف للخريجين، فضلًا عن برنامج إعداد القيادات الشابة "أمانة سيد"، وهو مسار تدريبي مكثف يهدف إلى تطوير الكفاءات الواعدة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية داخل المجموعة.

وإلى جانب التوظيف، تتعاون مجموعة أمانة مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة للإشراف المشترك على مشاريع التخرج، ودعم الأبحاث، وتوفير فرص للطلبة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على تحديات صناعية حقيقية. كما تسهم الشراكة في إثراء تجربة الطلبة الجامعية من خلال رعاية مسابقات هندسية، ودعم المشاريع الطلابية، وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لتنمية المهارات المهنية والتقنية.

ويعزز هذا التعاون البحث في مجالات الاستدامة في قطاع الإنشاءات، والمواد المتقدمة في البناء، والإنشاءات المعيارية، والأتمتة والروبوتات. كما يحظى الطلبة بفرصة التعرف عمليًا على تقنيات البناء خارج الموقع من خلال زيارات ميدانية وأنشطة بحثية بالتعاون مع الشركات التابعة لمجموعة أمانة، "دو بوكس" و"دو بود"، المتخصصتين في البناء المعياري، مما يوفر حلولًا أسرع وأكثر كفاءة في قطاع البناء.

وتساهم مجموعة أمانة في ظل الاتفاقية في تطوير المناهج الدراسية عبر تقديم محاضرات متخصصة، والإرشاد المهني، وتصميم برامج تدريبية موجهة لتلبية احتياجات سوق العمل. وتركز الشراكة أيضًا على تعزيز الابتكار من خلال إطلاق مراكز للابتكار، والتعاون في مشاريع التصميم والبناء، ودعم الأبحاث في مجالات التكنولوجيا الرقمية التوأمية والمباني الذكية.

تواصل كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، من خلال برنامج النخبة، تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم الهندسي والتفاعل مع القطاع الصناعي. وتضمن الشراكات الاستراتيجية مع جهات مثل مجموعة أمانة تخريج مهندسين يمتلكون المهارات والخبرة العملية التي تمكنهم من التفوق في مسيرتهم المهنية والمساهمة في تطوير قطاع الهندسة.

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

حول مجموعة أمانة

"أمانة" شركة رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية في المنطقة، بمحفظة أعمال تضم أكثر من 1500 مشروع شيدته على امتداد العقود الثلاثة الماضية. وبفضل سجلّها الزاخر بالمشاريع المكتملة، تمضي "أمانة" بخطى واثقة نحو المستقبل، مرتكزةً على حلول هندسية متكاملة، تعتمد منهجيات ابتكارية وأحدث التقنيات الرقمية، لتعيد تعريف معايير البناء في المنطقة. وتعد أمانة (www.amanabuildings.com) أكبر مقاول عام لمرافق الخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد في الشرق الأوسط، مستندةً إلى خبرات متراكمة وحلول متقدمة تُواكب الاحتياجات المتجددة للقطاع.

ومن بين أذرعها الرائدة، تبرز شركة DuBox (www.dubox.me)، المملوكة بالكامل لـ"أمانة"، التي تُعد أول وأكبر شركة بناء خارج الموقع في المنطقة. وتتخصص "DuBox" في تصميم وبناء وحدات مسبقة التجهيز، مكتفية ذاتيًا، قابلة للتنفيذ السريع والنقل، مما يختصر الزمن اللازم لإنجاز المشاريع، ويتيح تسريع تقديم الخدمات المحلية بكفاءة. وبإجمالي مبيعات سنوية يتجاوز 750 مليون دولار أمريكي، وقوة عمل تزيد عن 8000 فرد عبر 8 دول، تكرس "أمانة" مكانتها وسجلها الحافل في تسريع بناء المنشآت الصناعية، خصوصًا في قطاعات تصنيع الأغذية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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