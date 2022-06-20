بيروت – وقعت مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" والجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم (AUCE) في لبنان اتفاقية لاعتماد دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات كأحد الوسائط العلمية والتقنية للجامعة.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمجموعة في لبنان الأستاذ حبيب أنطون، ونائب رئيس الجامعة الدكتور هاني حيدورة.

وأعرب الأستاذ أنطون عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع الجامعة في مجال محو الأمية الرقمية، وحرصها على التعاون في شتى المجالات خاصة في مجال التدريب والتأهيل في البرامج المتخصصة والمؤتمرات العلمية، مشيدا بدور الجامعة الأكاديمي والتقني المتميز في لبنان.

من جانبه بين الدكتور حيدورة أن الجامعة تشهد نقلة نوعية كبيرة خاصة على صعيد التخصصات والشهادات الاحترافية الموجهة لسوق العمل رغم ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة، معربا عن فخر الجامعة بالتعاون مع "أبوغزاله العالمية" لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين بتأهيل المجتمع اللبناني والعربي رقميا.

وحضر حفل التوقيع ممثل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والإعلام في لبنان الأستاذ برهان الأشقر، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتورة رانيا كرم ومدير العلاقات الخارجية في الجامعة البروفيسور بيار الخوري وعميد كلية العلوم والآداب الدكتور عباس ناصر.

وأكد الأشقر حرص الدكتور أبوغزاله على الوقوف إلى جانب الطلاب اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مشيرا إلى توجيهاته بتسخير جميع إمكانات المجموعة وبرامجها التعليمية والتدريبية بأسعار مخفضة لتمكين الطلاب من الاستفادة من هذه البرامج بأقل تكلفة.

فيما أشار الدكتور بيار الخوري إلى مسيرة الدكتور أبوغزاله التي كانت مليئة بالصعاب، مؤكدا أن التحدي والتصميم هو الأساس لتجاوز الصعوبات وتحقيق الإنجازات المحلية والعربية والعالمية.

يشار إلى أن برنامج دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات، كان يُقدم بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية – جامعة كامبردج، وأصبح ملكاً لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" بكافة مكوناته بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على مدى ستة عشر عاما في تطوير وإدارة شهادة هذا الدبلوم، ومنح شهادته لأكثر من ربع مليون مواطن عربي في مختلف الدول العربية، من خلال مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني. وتعتمد العديد من وزارات التربية والتعليم في الدول العربية هذا الدبلوم، ليكون ضمن المنهاج التعليمي في الجامعات والمدارس كمدخل لعلم الحاسب الإلكتروني..

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