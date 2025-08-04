المنامة: وقعت الجامعة الأمريكية بالبحرين مذكرة تفاهم مع سيسكو"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، بهدف توسيع نطاق برنامج "سيسكو" للشراكات الأكاديمية (NetAcad) في مملكة البحرين، وتزويد الطلبة بفرص تدريبية متميزة في مجال شبكات الحاسوب والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات سوق العمل.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم دمج المناهج التي طورتها "سيسكو" في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالبحرين، ورفع مستوى مهارات الطلبة التكنولوجية لتعزيز حصولهم على فرص العمل، كما تشمل الشراكة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحديث وتطوير أساليب التعليم والموارد في الجامعة، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس عبر برامج تدريب متخصصة.

وتتيح مذكرة التفاهم الوصول المجاني لطلبة الجامعة الأمريكية بالبحرين إلى المناهج الدراسية والمواد التعليمية والموارد الإلكترونية التي توفرها "سيسكو" عبر برنامج " NetAcad"، وتعزيز فرص البحث المشترك والوصول لأحدث حلول "سيسكو" التقنية، كما سيستفيد الطلبة من منصة "تالنت بريدج" التابعة لـ "سيسكو" والتي تربط الطلبة بفرص التدريب والتوظيف.

وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة وفاء المنصوري، قائم بأعمال رئيس الجامعة ورئيس الشوؤن الأكاديمية : "تمثّل هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "سيسكو" خطوة رائدة لتعزيز التعلم التقني في قطاع التعليم العالي في البحرين، ونقلة نوعية في مسيرتنا نحو تعليم متقدم يواكب متطلبات العصر الرقمي، فنحن في الجامعة الأمريكية بالبحرين نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتكز على الشراكة الفاعلة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعد، وربط التعليم الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل لتعزيز مساهمة الأجيال القادمة في بناء اقتصاد معرفة مستدام يواكب تطلعات رؤية البحرين 2030"

وأضافت: "نحن على ثقة بأن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لطلبتنا في المجالات الحديثة كالشبكات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تشكل ركائز الاقتصاد الرقمي، ويسهم في رفع مستوى المهارات الرقمية للخريجين لدينا. ومن خلال دمج مناهج "سيسكو" العالمية في برامجنا الأكاديمية، نضمن لطلبتنا الحصول على تعليم معتمد مميز يزيد من تنافسيتهم في سوق العمل، مما يعكس التزامنا بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول الرقمي في البحرين".

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