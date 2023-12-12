ضمن خطتها لتقديم منتجات عقارية تنافسية ومميزة لعملائها، أعلنت شركة الجازي للتطوير العقاري عن طرح وحدات إدارية ضمن مشروع "الجازي" في مدينة القاهرة الجديدة، وهي عبارة عن وحدات إدارية تطل مباشرة على الممشى التجاري الرئيسي بالمشروع.

قالت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، إنه من المخطط بدء تسليم هذه الوحدات بعد عامين، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 90 و189 مترًا، وتطل الوحدات المطروحة على الممشى التجاري الرئيسي بالمشروع بعرض 20 مترًا، لافتة إلى أن هذا الجزء الإداري يقع في مكان مميز بالمشروع مما يضمن له إطلالة مختلفة ويهيئ لبيئة عمل مميزة، فالمكاتب تطل وتقع وسط علامات تجارية قوية ومنطقة حيوية.

وتابعت: "يقع هذا الجزء الإداري "تشس فيلد" داخل مشروع "الجازي" الذي يحتوي علي المشروعات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية "جي دبليو ماريوت" وقريبا "الريتز كارلتون" والذي سيتم طرحه للسوق قريبًا، بالإضافة إلى الفيرست مول وفندق موكسي التابع لشركة ماريوت العالمية، وكلها علامات تجارية تعكس مدى الرفاهية التي يتمتع بها عملاء المشروع، وتعكس أيضًا مستوى جودة المشروع".

وأوضحت، أن الوحدات المطروحة عبارة عن وحدات إدارية باسم "تشيس فيلد"، والتي تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية التي تضمن بيئة عمل مهيأة للعاملين في هذه المكاتب، كما سيتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع اسم الشركة وسابقة أعمالها في السوقين المصري والعالمي، لافتة إلى أنه تم طرح مرحلتين سابقتين ضمن "تشيس فيلد" وتم تسويقهما في وقت قياسي واستحوذا على إقبال واهتمام العملاء نظرًا لتميزهما في كافة التفاصيل.

ونوهت إلى أن طرح هذه المرحلة الجديدة بالمشروع يأتي عقب إنهاء بيع الجزء السكني ذات العلامة التجارية "جي دبليو ماريوت" بالمشروع.

ولفتت إلى أن الشركة تركز على تكامل الخدمات بالمشروع، حيث يضم المشروع أيضًا أفخم مول في مصر وهو "فيرست مول" بمساحة 20 ألف متر وهو النسخة الأكبر من الفيرست مول الذي يقع في الفور سيزونز بالجيزة، وسيكون أحد المولات التجارية في القاهرة الجديدة لخدمة العملاء من داخل المشروع وخارجه.

وأكدت، أن الشركة قامت باستيفاء الدراسات السوقية التي تجعلها تنفذ مشروعا متكاملا ومتميزا ويضم منتجات عقارية يتم تنفيذها لأول مرة في السوق المصري، حيث إن مشروع "الجازي" هو أول مشروع يقدم الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية في السوق العقاري في مصر، وهو منتج معروف عالميا ويحقق أعلى العوائد للعملاء، كما أن المشروع يقع في مكان مميز ويضم علامات تجارية عالمية تتواجد جميعها في مكان واحد، فقد جمعت الشركة كافة عناصر التميز في هذا المشروع.

يذكر أن شركة الجازي للتطوير العقاري هي أول من قدّم مشروعات سكنية ذات علامة تجارية عالمية في مصر، ويقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكني يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إداري وجزء تجاري، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، ويتكون المشروع من عدة أقسام وهي جي دبليو ماريوت ريزدنسز، وتشس فيلد الجازي المنطقة التجارية والإدارية والجازي فيرست مول والذي تتجاوز مساحته 20000 متر مربع.

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