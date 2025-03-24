من المتوقع أن تسهم المحطة في تفادي أكثر من 3,850 طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، ما يعادل استهلاك الكهرباء لأكثر من 800 منزل لمدة عام.

يعزز هذا المشروع حضور "إيميرج" في القطاع الزراعي، بما يدعم أهداف الحياد الصفري في المملكة

الرياض، المملكة العربية المتحدة: أعلنت شركة التنمية الغذائية، الرائدة في إنتاج وتصنيع منتجات الدواجن والأغذية، وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة، ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية، وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن عقد شراكة جديدة مع شركة "إيميرج"، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". وقد جرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الغذائية وميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة إيميرج.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى "إيميرج" تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات في منشآت شركة "التنمية" في حرض، مما يسهم في ترسيخ التزام الشركة بالاستدامة ودعم مستهدفات الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم "إيميرج" حلاً متكاملاً لتطوير المشروع، يشمل التمويل والتصميم والمشتريات والبناء، إلى جانب التشغيل والصيانة على مدى 25 عامًا. ومن المتوقع أن توفر الطاقة الشمسية المنتجة 35% من احتياجات الكهرباء لمنشأة المعالجة الزراعية، مما يسهم في تفادي أكثر من 3,850 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل استهلاك أكثر من 800 منزل للكهرباء لمدة عام كامل.

في هذا السياق، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الغذائية:

"في التنمية، تُشكّل الاستدامة جوهر استراتيجيتنا التجارية، ويُعد توقيع هذا المشروع مع "إيميرج" محطة بارزة في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر استدامة. فمن خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا نقتصر على تقليل بصمتنا الكربونية فحسب، بل نتقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافنا الأوسع في الاستدامة. ومن خلال توسيع نطاق هذه المبادرات، نعيد تعريف ما هو ممكن ونلهم أيضًا التحول الحقيقي في الشركة والقطاع بأكمله بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في مجال الطاقة المتجددة."

بدوره قال ميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة إيميرج:

"يخطو القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة نحو تحويل إمدادات الطاقة. ونحن في "إيميرج"، ملتزمون بدعم الشركات في جميع أنحاء المنطقة في مساعيها للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. وتُعد طموحات شركة التنمية الغذائية في هذا المجال نموذجًا رائدًا في القطاع، وسيلعب تشغيل منشأة الإنتاج بالطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق أهدافها البيئية. وسنسعى إلى دعم الشركة في هذه الرحلة، حيث يتيح نموذجنا القائم على التركيب والتشغيل الفوري، دون أي تكاليف مسبقة، تجربة سلسة ومرنة، مما يجعل تبني الطاقة المتجددة خيارًا عمليًا وفعّالًا لجميع عملائنا في المنطقة."

تُعد الاستدامة عنصرًا أساسيًا في عمليات شركة التنمية، إذ تتماشى مع رؤيتها الطموحة لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في توفير البروتين الصحي الحلال والمستدام بحلول عام 2030. وستسهم شراكتها مع "إيميرج" في دعم تحويل إمداداتها من الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة.

كما تدعم الاتفاقية أيضًا مساعي "إيميرج" للمساهمة في مساعدة القطاع الزراعي على تبني مصادر الطاقة النظيفة دون أي تكاليف مسبقة. ويعد هذا المشروع الثاني لـ إيميرج الذي يدعم تقليص البصمة الكربونية للعمليات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن "إيميرج" قد تأسست في عام 2021 بهدف تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، وبطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج الشبكة الرئيسية، بالإضافة إلى الحلول الهجينة المصممة خصيصًا للعملاء من القطاعات التجارية والصناعية. واليوم، توفر الشركة الكهرباء النظيفة لـ 38 موقعًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة، والصناعة، والتعليم، والضيافة، في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى 1962م، إحدى شركات الشرق الأوسط الرائدة في مجال الدواجن الطازجة والمصنعة ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى، و الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية، فضلاً عن دورها الريادي في تشغيل المطاعم، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 ديسمبر 2024، تدير شركة التنمية 147 مزرعة، بالإضافة إلى سبع فقاسات، وأربعة مصانع للأعلاف، وأربعة مصانع للمعالجة الأولية، ومن خلال عملياتها المشتركة تدير أربع منشئات لمنتجات التصنيع الأخرى. وتوزع الشركة منتجاتها عبر شبكة من مراكز التوزيع التابعات لها، وتجار الجملة وتجار التجزئة ومنافذ خدمات الطعام، بالإضافة إلى البيع المباشر للعملاء عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة.

حول شركة "إيميرج"

شركة "إيميرج"، هي مشروع مشترك بين شركة "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". تم إنشاؤها لتطوير حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. تدعم الشركة شركاءها في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافهم للاستدامة. تأسست إيميرج في عام 2021 كشركة محلية، واستطاعت منذ ذلك الحين تحقيق أداء متميز. توفر "إيميرج" لعملائها حلول طاقة متجددة متكاملة من خلال اتفاقيات للطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية، مما يمكنهم من التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل نفقات التشغيل والطاقة.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن شركة " EDF "

تعد مجموعة EDF لاعبًا رئيسيًا في انتقال الطاقة، باعتبارها مشغل طاقة متكامل يعمل في جميع جوانب مجالات الطاقة: توليد الطاقة وتوزيعها وتداولها وفي مبيعات وخدمات الطاقة. تعد المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ذو إنتاج منخفض الكربون 434 تيراواط في الساعة، وهو مزيج توليد متنوع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما أنها تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. هدف EDF هو بناء مستقبل طاقة خال من الكربون من خلال الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب وتوجيه الرفاهية والتنمية الاقتصادية. تقوم المجموعة بتزويد الطاقة والخدمات لحوالي 40.9 مليون عميل وحققت مبيعات موحدة بقيمة 139.7 مليار يورو في عام 2023.

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