تقدّم خدمة التفويض الإلكتروني والخصم المباشر من البنك الوطني العُماني حلولاً مصرفية آمنة وموثوقة لتسهيل المدفوعات المتكررة للعملاء التجاريين والعملاء الأفراد على حد سواء، حيث تعكس هذه الخدمة التزام البنك المتواصل بتوفير تجارب مصرفية فعّالة ومتميزة لدعم الابتكار في المجال المصرفي في السلطنة.

وتتماشى هذه الخدمة مع توجهات البنك المركزي العُماني في تحديث أنظمة الدفع، حيث تتيح للعملاء أتمتة واعتماد وإدارة مدفوعاتهم المتكررة، بما في ذلك سداد الفواتير، وأقساط القروض، وخدمات الاشتراك، والمعاملات التجارية، دون الحاجة إلى التفويضات الورقية أو التقليدية. وتتوفر هذه الخدمة عبر تطبيق الخدمات المصرفية بالنسبة للعملاء الأفراد، وعبر الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت بالنسبة للعملاء التجاريين.

كما تدعم الخدمة خيارات دفع مرنة ومجدولة تشمل المدفوعات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية، بما يلبي احتياجات مختلف العملاء. وتؤكد هذه الخدمة حرص البنك الوطني العُماني على تعزيز راحة العملاء وترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي من خلال توظيف التحول الرقمي في خدماته المتنوعة.

ويواصل البنك الوطني العُماني جهوده نحو تقديم حلول رقمية متطورة تعزز تجارب العملاء بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040، لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار ومواكب للتطورات العالمية.

لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.