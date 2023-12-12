مسقط: انطلاقا من جهود البنك نحو تعزيز التجربة المصرفية لعملائه عبر تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة، يوفر البنك الوطني العماني خدمة زيادة مبلغ القرض الشخصي من خلال تطبيق الخدمة المصرفية ، مما يسهل حصول العملاء على قروض إضافية شخصية بطريقة رقمية ميسرة وسلسة. وتتيح هذه الخدمة المميزة للعملاء تقديم طلب زيادة القرض بسرعة من أي مكان وفي أي وقت.

وحول ذلك قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات الرقمية والقنوات الإلكترونية في البنك الوطني العماني: "سعداء بتقديم هذه الخدمة الجديدة التي تمكن العملاء من زيادة مبلغ القرض الشخصي عبر تطبيق الخدمة المصرفية فوراً، إذ تتيح لهم الاستفادة من القروض بسهولة وسرعة وكفاءة أعلى. ونؤمن في البنك الوطني العماني بأهمية تمكين عملائنا وإيجاد خدمات مرنة تواكب تطلعاتهم، وسنواصل جهودنا في تعزيز سلاسة الخدمات المصرفية. ونتقدم بالشكر لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) على دعمهم لنا خلال مراحل العمل على إطلاق هذه الخدمة".

وتتاح خدمة زيادة مبلغ القرض الشخصي رقميا للعملاء، حيث يجب أن يتوفر لدى العميل راتب، وحساب نشط، وقرض شخصي دون تعثر في السداد لدى البنك، إذ يتم تحديد الأهلية وفقا لهذه المعايير الأساسية، ويشار أن الخدمة لا تتوفر للمتقاعدين.

ويمكن للعملاء المؤهلين التقدم بطلب زيادة قرضهم عبر تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني وإرسال نموذج الطلب عبر خطوات سريعة، ويجب على مقدم الطلب تأكيد مكان العمل وتفاصيل القرض أولاً، وبعد ذلك تحديد مبلغ زيادة القرض المطلوب ومدة القرض، ومن ثم الحصول على تقييم الائتمان "ملاءة"، وهو تقرير ائتماني تصدر من مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية.كما يجب على العميل تقديم بيان التأمين، وعند استلام كلمة المرور لمرة واحدة، يمكن تقديم الطلب رقميا، وفي غضون 30 يومًا من تقديم الطلب، سيتطلب من العميل زيارة أقرب فرع في أي وقت وتقديم المستندات الأساسية مثل شهادة الراتب والتحقق من التوقيع، والتأمين المحدث، إذا لزم الأمر. وبعد التحقق بنجاح من المستندات، سيُصرف مبلغ القرض خلال يوم عمل واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العماني مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي تلتزم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائها، وتسعى إلى مواكبة تطلعاتهم المختلفة من خلال التميز في الخدمات المصرفية وتبني التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها. ولمعرفة المزيد حول حسابات البنك الوطني العماني والمنتجات وأحدث العروض يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك www.nbo.om أو التواصل مع مركز اتصالات البنك أو الدخول إلى تطبيق الخدمة المصرفية.

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