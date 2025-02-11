مسقط: وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة دار جلوبال بهدف دعم وتمويل مشروع عايدة السياحي المتكامل ضمن المخطط العام لمشروع يتي السياحي المتكامل في محافظة مسقط.

وقع الاتفاقية الفاضل/ عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والفاضل/ زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لدار جلوبال، خلال حفل أقيم في المبنى الرئيسي للبنك بالعذيبة بحضور شركة أدفليشو جودارد- المستشارين القانونيين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز وتشجيع نمو الأعمال من خلال توفير حلول مالية أعدت خصيصاً لهذا المشروع، حيث يسعي البنك الوطني العماني من خلال هذا المشروع إلى دعم قطاع العقارات والسياحة في السلطنة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، إذ تتضمن الاتفاقية تمويلاً جزئياً لمشروع "عايدة أوشيانا" السياحي والذي يعد جزءًا لا يتجزء من مشروع يتي السياحي المتكامل.

وحول هذا التعاون، قالت غدير بنت إقبال اللواتية، مساعدة المدير العام – رئيسة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "نفخر بتعاوننا مع شركة دار جلوبال لتطوير هذا المشروع الذي لا تنحصر مزاياه على تعزيز مفهوم السياحة الفاخرة في السلطنة فحسب، بل تتضمن تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية عُمان 2040. ويجسد هذا المشروع تطلع البنك الوطني العماني نحو تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعي العقارات والسياحة."

من جانبه قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال: "صُمم مشروع عايدة أوشيانا بعناية ليكون أحد أرقى الوجهات السياحية في المنطقة، من خلال توفير تجارب ترفيهية فريدة من نوعها ومساكن بمستوى عالمي. ويقع هذا المشروع على تلالٍ بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر، حيث يعتبر مشروع متكامل متعدد الاستخدمات يتضمن مرافق ومساكن ومساحات خارجية طبيعية. كما نفخر بشراكتنا مع البنك الوطني العماني والتي ستساهم بدورها في تعزيز جهودنا نحو إنشاء مشروع عالمي يستقطب الزوار والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السلطنة".

ويعد مشروع "عايدة أوشيانا" مشروع عالمي مسوّر يتضمن على العديد من المرافق مثل نادي "ترمب إنترناشونال" للجولف، ومساكن راقية تابعة لشركة ترمب. كما يتضمن المشروع على 3,500 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل الفاخرة، ومنازل التاون هاوس، وغيرها من المرافق. ويعتبر المشروع الجديد مشروعاً يحتذى به يساهم في تعزيز أنماط الحياة الفاخرة في عُمان، كما يساهم بشكل كبير في تعزيز نمو قطاعي السياحة والعقارات في السلطنة.

ويسعى البنك الوطني العماني من خلال هذه الشراكة مع دار جلوبال إلى تحفيز قطاعي السياحة الفاخر والاستثمار وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الخارطة السياحية.

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