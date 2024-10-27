افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد في منطقة موتور سيتي في دبي، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه في الإمارات وتوفير خدمات تتميز بأعلى مستوى من المرونة والخصوصية.

ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية المتنوعة والمتكاملة للعملاء الأفراد، مركزاً متخصصاً لعملاء برنامج "إيليت" وموظفين مخصصين لخدمة عملاء برنامج "عربي بريميوم"، كما يضمّ الفرع أجهزة الصرافات الآلية التي تقدّم للعملاء باقة من الخدمات التي تتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والأمان، بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي التفاعلي "ITM" الذي يوفر للعملاء إمكانية التواصل المباشر مع موظفي خدمة العملاء بالصوت والصورة، وذلك لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية بشكل فوري وبمنتهى السهولة.

ويضم الفرع الجديد مركزًا منفصلاً متخصصاً لخدمات التمويل العقاري وذلك بهدف خدمة عملاء البنك الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، عدا عن تقديم خدمات استشارية متخصصة لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في إتمام إجراءات الحصول على القروض السكنية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى خدمات رقمية متطورة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة لضمان تجربة مصرفية سلسة ومميزة.

وبهذه المناسبة، قال السيد فراس درويش، مدير منطقة الإمارات للبنك العربي: " يأتي افتتاح فرع موتور سيتي ضمن حرص البنك العربي المستمر على الارتقاء بالخدمات المصرفية التي يقدمها من خلال شبكة فروعه في الإمارات، وبالشكل الذي يمنح عملاءنا تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر وفق أحدث المعايير وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية." وأضاف: "يقدم الفرع الجديد تجربة مصرفية فريدة وحديثة لعملائنا من خلال العديد من الخدمات المتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات وذلك ضمن خطة التوسع التي يعمل بموجبها البنك."

وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الجديد يقدم كافة الخدمات المصرفية المعتادة مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض العقارية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المباشرة مثل خدمة عربي أون لاين، وتطبيق "عربي موبايل" وغيرها.

يذكر أنّ البنك العربي حصل مؤخراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024، وذلك للعام التاسع على التوالي، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في الإمارات للعام 2024 من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية.

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