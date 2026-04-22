جدد البنك العربي اتفاقية التعاون مع مركز الإسعاف الجوي الأردني، والتي تهدف الى دعم آلية عمل المركز والمساهمة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة. ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وانطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مجال الإسعاف الجوي للحالات المرضية الطارئة، ونقل المرضى من مختلف مناطق المملكة بما في ذلك النائية والبعيدة إلى المستشفيات المتخصصة.

وبموجب هذه الاتفاقية مع المركز، سيستمر دعم البنك العربي الذي بدأ منذ عام 2016 بهدف المساهمة في تمكين المركز من تقديم خدمات الإسعاف الجوي المتعلقة بنقل المصابين والمرضى جواً من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة، من خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف بالطائرات العامودية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وضمان تلقي العلاجات اللازمة في الوقت المناسب.

وقد أثنى الرئيس التنفيذي لمركز الإسعاف الجوي الأردني، العقيد الركن الطيار أحمد مروان وتار، على التعاون الاستراتيجي المستدام الذي يجمع المركز بـالبنك العربي، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص. وأوضح العقيد وتار أن تجديد هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتطوير المنظومة الطبية والإسعافية في المملكة، مشيراً إلى أن دعم البنك العربي المستمر منذ ما يزيد على عشر سنوات كان له الأثر البالغ في استمرارية الخدمات الإنسانية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وصولاً إلى إنقاذ حياة المواطنين في الحالات الحرجة والطارئة.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس سعي البنك لترسيخ أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق العمل بشكل مستمر مع مختلف جهات المجتمع ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه الذي يُركّز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

