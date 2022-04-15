الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "البنك العربي المتحد ش.م.ع" ("البنك") عن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية مرئيا /عن بعد في يوم 14 أبريل 2022. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت المصادقة على جميع القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021، وتعيين شركة " إيرنست ويونغ " لتتولى دور مدققي الحسابات الخارجية للبنك عن السنة المالية 2022.

وتولت "سوق أبو ظبي للأوراق المالية" إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الطرفين. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وإلى جانب عدد من موظفي الإدارة العليا في البنك، وذلك بمشاركة المدققين الخارجيين (شركة " إيرنست ويونغ " EY) وممثلي الهيئات الرقابية.

#بياناتشركات

- انتهى -