الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك العربي المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أحد أسرع أسواق المال نمواً في المنطقة، بهدف تسهيل إمكانية وصول عملاء البنك إلى أسواق رأس المال في أبوظبي. ستمكن هذه الشراكة عملاء البنك من الاكتتاب بسلاسة في الاكتتابات العامة الأولية، مباشرة من خلال قنوات البنك أو عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (eIPO)، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة ترتكز على العميل.

تساهم هذه الخطوة في تعزيز العروض التي يقدمها البنك في مجال إدارة الثروات والحلول الرقمية، وذلك من خلال دمج فرص الاستثمار ضمن منظومته المتكاملة، كما تمنح العملاء فرصة المشاركة في أسواق المال الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرونة وشفافية أكبر.

تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في أبوظبي، بحضور كل من عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.

من خلال هذه الشراكة سيستفيد عملاء البنك العربي المتحد من عملية معالجة متكاملة لطلبات الاكتتاب العامة الأولية، والتي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر تطبيق البنك العربي المتحد للهاتف المتحرك. تبسّط هذه المبادرة الإجراءات التي كانت معقدة في السابق لتصبح تجربة سلسة وواضحة، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بثقة وسهولة.

وبهذه المناسبة علّق شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، قائلاً:"نحن فخورون من خلال هذا التعاون بتطوير شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وإضافة بُعد يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، وذلك عبر منح عملاءنا وصولاً مباشراً إلى فرص الاكتتابات العامة الأولية. تعكس هذه الخطوة التزامنا بالابتكار وتمكين العملاء وتوفير قيمة طويلة الأمد لهم. ومن خلال دمج خدمات الاستثمار في قنواتنا الرقمية، فإننا نمكّن عملائنا من المشاركة في أسواق رأس المال المزدهرة في دولة الإمارات بطريقة أكثر شمولية وشفافية."

ومن جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:"يسعدنا التعاون مع البنك العربي المتحد لتوفير وصول سلس للمستثمرين إلى خدمات الاكتتاب عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومختلف قنوات البنك العربي المتحد. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز تجربة المستثمرين من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة. إن الشراكة مع مؤسسات مالية رائدة لتوسيع الوصول إلى أسواق رأس المال في أبوظبي من المحاور الرئيسية لاستراتيجيتنا، مع مواصلة طرح مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات لكل من المصدرين والمستثمرين".

تؤكد هذه الشراكة التزام البنك العربي المتحد بمواصلة رحلة التحول الرقمي وتمكين العملاء، فضلاً عن ترسيخ استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة وملائمة للأسواق، تتيح فرصاً تهدف للنمو المستدام.

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـشركة أبوظبي القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع،

يعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة وأسهم الشركات المساهمة الخاصة المتداولة في سوق النمو والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في السوق والمشتقات وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمثل استراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

