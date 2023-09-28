الرياض: حصل البنك السعودي الأول على جائزة " أفضل بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" الصادرة من مجلة يوروموني العالمية، وذلك في إشارة إلى التزام البنك الثابت واستمراره بتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

يظهر التزام "الأول" بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمه لبرنامج القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 في برنامج التحول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واتخذ "الأول" خطوات كبيرة في التحول الرقمي وتبني الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كإطلاق خدمات رقمية عديدة بمزايا متنوعة منها إمكانية إدارة المستخدمين دون الحاجة للتواصل مع البنك وميزات أمان متقدمة. وأيضاً تقديم خدمة فتح حساب مصرفي رقمي للمنشآت وقد حازت على جائزة "المبادرة المتميزة لفتح حسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدارتها" في حفل جوائز الابتكار المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2023. وكذلك توفير برامج تمويلية مبتكرة تلائم متطلباتهم.

وتعليقاً على ذلك قال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية: "هذه الجائزة تعكس جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. استثمارنا في الأشخاص والتكنولوجيا والابتكار لايظهر فقط التزامنا بالنمو والتطور، بل يظهر أيضا إصرارنا على مواكبة احتياجات المنشآت في هذه الفترة الحاسمة من تطورها. مع كل تقدم نحققه نتطلع دائماً لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا نواصل التطور من أجل دعمهم في توسيع أعمالهم ، هدفنا ليس فقط بأن نكون الشريك المفضل ولكن بأن نكون القوة الداعمة وراء نجاحهم."

يعتبر "الأول" شريكا للعديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يعزز تعاونه مع الجهات ذات العلاقة لدعمهم مثل منشآت وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة وصندوق التنمية العقارية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وصندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الصناعي والمزيد من الجهات الأخرى، وكذلك يقدم البنك بالتعاون مع بورصة لندن مجموعة من جلسات التدريب والتوعية ضمن برنامج أكاديمية "الأول" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يتم تقديمها عبر ندوات افتراضية لهذه المنشآت بغض النظر عما إذا كانوا عملاء لدى البنك أم لا. تسعى الأكاديمية إلى تمكينهم من التخطيط المالي وتقديم تعليم مالي حول العناصر الأساسية للنجاح.

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