بتوقيعه على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة

• البنك السعودي الأول هو أول بنك في المملكة العربية السعودية يوقع رسميًا على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة.

• سيتولى البنك السعودي الأول دورًا قياديًا للعمل مع البنوك الأخرى لتعزيز التمويل المستدام ومشاركة أفضل الممارسات والعمل معًا على إرشادات عملية للصناعة المصرفية.

• يتبع البنك السعودي الأول نهجًا شاملًا يركز على البيئة ، والاجتماعية ، والحوكمة.

الرياض ، المملكة العربية السعودية: وقع البنك السعودي الأول على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، كأول بنك في المملكة العربية السعودية ينضم رسمياً إلى القادة العالميين في الالتزام بالتمويل المستدام.

وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة الإطار الموحد لإنشاء صناعة مصرفية مستدامة ، يتم تطويرها بالشراكة مع البنوك في جميع أنحاء العالم ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI).

ويسعى البنك السعودي الأول إلى الالتزام بالعمل نحو تحقيق طموحات المبادئ - التي وضعتها مجموعة من البنوك العالمية والأمم المتحدة لإنشاء إطار للممارسات المصرفية المستدامة. بحيث يلتزم البنوك الأعضاء بمواءمة استراتيجيات أعمالهم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، والعمل مع العملاء والشركاء للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

وبهذه المناسبة قال السيد توني كريبس ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الأول : "التحديات التي نواجهها كمجتمع عالمي تتطلب جهدًا جماعيًا من جميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المؤسسات المالية. ونحن في البنك السعودي الأول عازمون على الالتزام بمسؤوليتنا والإسهام الفعال في التنمية المستدامة لمجتمعنا. نحن فخورون بكوننا أول المتبنين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا وأفضل الممارسات مع البنوك الأخرى في جميع أنحاء العالم ". وأضاف: "معًا ، يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

بصفته أحد الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة ، سيتولى البنك السعودي الأول دورًا قياديًا للعمل مع البنوك الأخرى لتعزيز التمويل المستدام ومشاركة أفضل الممارسات والعمل معًا بشأن الإرشادات العملية للصناعة المصرفية. سيقدم البنك تقارير منتظمة عن التقدم الذي يحرزه نحو تحقيق أهداف المبادئ والمشاركة مع أصحاب المصلحة في قضايا الاستدامة.

هذا، وقد خطى (الأول) بالفعل خطوات كبيرة نحو التمويل المستدام ، بما في ذلك إطلاق برنامج التمويل الأخضر لدعم المشاريع الصديقة للبيئة في المملكة العربية السعودية. لدى البنك أيضًا نهج شامل يركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).

ومن الجدير بالذكر، أن البنك السعودي الأول هو الإسم الجديد للبنك السعودي البريطاني (ساب) ، والذي أعلن مؤخرًا عن تغيير اسمه التجاري وإعادة إطلاق هويته الجديدة.

يمكن الوصول إلى مزيد من المعلومات حول مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة هنا: www.unepfi.org/responsiblebanking

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عن البنك السعودي الأول :

البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه في المملكة إلى ما يقرب من 100 عام، ومنذ ذلك الحين يعتبر شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة.

يقدم البنك السعودي الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.بالإضافة إلى ريادته في مجال الابتكار والرقمنة وتبني معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

يبلغ رأس المال المدفوع للبنك السعودي الأول 20.5 مليار ريال سعودي، ويعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .