دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي"، عن اختياره مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ليكون مقراً إقليمياً له في المنطقة.

وقد حاز البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي" على الموافقات والتراخيص المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. وسيتسنى للبنك السويسري الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الاستفادة من إمكانات مركز دبي المالي العالمي لإطلاق العنان لخبراته المتخصصة في تمويل السلع الأساسية عبر أسواق منطقة الخليج الديناميكية، مع التركيز على السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي" الذي تأسس عام 1991 قد حاز على التراخيص المصرفية الكاملة في عام 2015، ليصبح بذلك مؤسسة مصرفية فرعية تابعة لبنك "بي آر إي دي" ،باريس، وهو مصرف تجاري فرنسي رائد وعضو مساهم في مجموعة "بي بي سي إي" (BPCE). وتعد مجموعة "بي بي سي إي" ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا ورابع أكبر مجموعة في أوروبا من حيث حجم الأسهم.

كما ويتخصّص البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي" في دعم المؤسسات التجارية المتخصصة في مجالات المعادن والطاقة والسلع منذ عام 2015. في غضون سبع سنوات، وبدعم مستمر من المجموعة الأم "بي آر إي دي"، باريس، شهد البنك توسعاً سريعاً في عمليات تمويل السلع الأساسية انطلاقاً من جنيف، ليتمكن من ترسيخ مكانته كجهة فاعلة في القطاع المصرفي السويسري.

وبهذه المناسبة، قال إيمانويل ليموين، الرئيس التنفيذي في البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي": "بدا جلياً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ولاسيما إمارة دبي، قد أصبحت الوجهة المفضلة للمؤسسات المالية الدولية العاملة في مجال تمويل السلع الأساسية. ونظراً لكون استراتيجيتنا موجهة نحو عملائنا في المقام الأول؛ وفي ظل ما تمتلكه المنطقة ودولة الإمارات من آفاق واسعة للنمو في هذا المجال، فإن وجودنا في مركز دبي المالي العالمي يعد استجابة منطقية لأهدافنا المتمثلة بتزويد عملائنا في المنطقة بخدماتنا الرائدة انطلاقاً من إمارة دبي، وبالتالي تبوء موقع ريادي بمجال تمويل تجارة السلع الأساسية".

من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تمتلك إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إرثاً تجارياً راسخاً، لاسيما وأن التجارة لا تزال تلعب دوراً بالغ الأهمية في اقتصادنا. ويُسعدنا أن يتم اختيار مركز دبي المالي العالمي ليحتضن المقر الإقليمي للبنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي"، حيث نتطلع قدماً نحو الإضافة النوعية التي ستوفرها خبرات البنك الواسعة وتشكيلة حلوله المالية في مجال تداول السلع الأساسية".

وفي ضوء تنامي أهمية تأمين الإمدادات الغذائية للعديد من البلدان، فإن البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي" ومن خلال مقره الإقليمي الجديد في إمارة دبي، يسعى لتسهيل الوصول إلى السلع الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. والذي سيكرّس في سبيل ذلك خبراته الاستثنائية عبر تقديم خدمات تسهيلية واستشارية بما يضمن إتاحة وصول التجار لكافة السلع الأساسية، وبالتالي العمل على تعزيز خطوط التجارة ما بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

من جهته، سيدعم البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي" انطلاقاً من مقره الإقليمي الجديد، استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه السلع، وسيعمل على استكشاف كافة فرص التعاون المواتية مع الشركات المحلية في هذا القطاع الاقتصادي الاستراتيجي الحيوي. وإضافة إلى ذلك، سيتيح مقر البنك في مركز دبي المالي العالمي للعملاء إمكانية الوصول إلى تغطية مصرفية واسعة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك أفريقيا التي تضم 23 سوقاً وأكثر من 80 بنكاً، والتعاون مع المؤسسات المالية المتخصصة في التمويل التجاري وأسواق رأس المال.

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حول البنك التجاري السويسري الدولي -"بي آر إي دي":

تأسس البنك التجاري السويسري الدولي "بي آر إي دي"، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في عام 1991، وأصبح بنكاً متكامل الخدمات منذ أغسطس 2015. ويعد البنك شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة "بي آر إي دي" (العضو في مجموعة BPCE)، وينشط البنك في مجال تمويل تجارة السلع الأساسية، كما يوفر التمويل للشركات من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات (بما في ذلك أنشطة سوق رأس المال). bred.com-www.bic

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 4000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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سلطة مركز دبي المالي العالمي

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