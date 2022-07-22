دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي ("CBI" أو "البنك") عن إطلاق موقعاً افتراضياً له في عالم الميتافيرس ليكون بذلك أول بنك إماراتي يدخل هذا المجتمع.

ويعد البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وسيكون أول بنك إماراتي يطلق موقعاً افتراضياً على أرض Decentraland في عالم الميتافيرس، وتعتبر أرض "ديسنترالاند" عالم رقمي متكامل يعتمد تقنية البلوك تشين الآمنة.

وتعليقاً على إطلاق موقع الميتافيرس الافتراضي والخاص بالبنك التجاري الدولي، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي: "نحن فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد الأوائل في الشرق الأوسط بتقديم تجربة الميتافيرس لعملائنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة قوية وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية الدولة في مجال الريادة والابتكار عالمياً. ولمواكبة الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد وإعادة ابتكار تجربة العملاء من منظور رقمي، يجب على قطاع الخدمات المصرفية أن يتخذ بعض الخطوات الشجاعة والمبتكرة، ولذلك حرصنا على المشاركة في هذه الرحلة ونكون السباقين في خلق تجربة الميتافيرس لعملائنا. نحن نهدف إلى تعزيز التكامل بين العالمين الحقيقي والافتراضي، وسنواصل تنفيذ مبادرات الرقمنة الجديدة واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لخدمة عملائنا بشكل أفضل ".

يعتبر عالم الميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين التنقل والتفاعل واكتشاف الخدمات وحتى الوصول إليها باستخدام صور أو شخصيات رمزية للمتعاملين تسمى "الآفاتار" حيث يكون هناك آفاتار خاص لكل مستخدم. ولقد بُني عالم الميتافيرس على التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز، والافتراضي والبلوك تشين، وهي الحلقة الرئيسية التي تربط العالم المادي والرقمي معاً.

ومن خلال تجربة الميتافيرس الجديدة من البنك التجاري الدولي، يمكن لعملاء البنك والعامة اكتشاف مجموعة من المحتويات والمواد الرقمية الخاصة بها والتفاعل معها. كما تحتوي المساحة الافتراضية على صالة عرض بمحتوى يظهر مدى التزام البنك التجاري الدولي ودعمه للرؤية الاستراتيجية وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الرقمنة والابتكار.

ويتماشى انضمام البنك التجاري الدولي لمجتمع الميتافيرس مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القوي لبناء اقتصاد رقمي يتضمن استخدام تكنولوجيا البلوك تشين والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع المعزز في كل من بيئة الأعمال والخدمات اليومية للأفراد.

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نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

البنك التجاري الدولي:

توفيق عثمانToufik.Osman@cbi.ae