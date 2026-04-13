مسقط: عقد صحار الدولي جلسة نقاشية للمستثمرين بالتعاون مع بورصة مسقط يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026م لاستعراض القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وأبرز التوجهات المستقبلية للبنك. وقد عُقدت الجلسة عبر الإنترنت على تطبيق زووم، بإشراف من بورصة مسقط، وشهدت حضورًا من المساهمين والمحللين وعدد من المتخصصين من القطاع المالي، بهدف تقديم مراجعة شاملة لأداء البنك المالي ومكانته السوقية. وقد ترأس الجلسة عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، بمشاركة ماجد بن ناصر البوسعيدي، رئيس مجموعة إدارة المخاطر، و كريغ بارينجتون بيل، رئيس مجموعة الشؤون المالية، و فهد بن أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، وعزان بن محمد الجهوري، رئيس إدارة الاستراتيجية، حيث تضمن البرنامج عرضًا تفصيليًا للنتائج المدققة، أعقبه نقاش تفاعلي لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مستجدات السوق وأبرز مؤشرات الأداء والتوجهات الاستراتيجية للأعمال.

وتعليقاً على الجلسة، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "تعكس هذه الجلسة منهجاً مؤسسياً راسخاً في ترسيخ حوار شفاف ومستمر مع المستثمرين، بما يعزز وضوح الرؤية حول أسس اتخاذ القرار الاستراتيجي المرتكزة على الأداء والحوكمة المؤسسية. ويأتي هذا النهج في إطار التزامنا بمواءمة أولوياتنا التشغيلية مع توجهات بعيدة المدى، بما يرسّخ مساراً مؤسسياً متماسكاً قادراً على الاستجابة للتحولات الاقتصادية واستشراف فرص النمو المستقبلية. عليه تُدار أولوياتنا عبر منظومة متكاملة تجمع بين إدارة المخاطر ورأس المال والنمو ضمن رؤية بعيدة المدى، مدعومة بتنفيذ راسخ وتواصل واضح مع مختلف الأطراف ذات الصلة. وفي ظل بيئة تشغيلية تتسم بتسارع وتيرة التطور، نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع الحفاظ على مواءمة توجهاتنا مع الحراك الاقتصادي الوطني وتعزيز تنافسية القطاع المالي في سلطنة عُمان."

واستعرض النقاش أداء البنك عبر أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية، بما في ذلك اتجاهات الدخل التشغيلي الأساسي، وجودة الأصول، وكفاية رأس المال، وتطور أولويات إدارة المخاطر، كما وضع هذه النتائج ضمن الإطار الأوسع لتوجهات البنك التشغيلية، مسلطًا الضوء على كيفية ترجمة صحار الدولي لاستثماراته الاستراتيجية في القدرات الرقمية، والكفاءة المؤسسية، وتجربة الزبائن، إلى نتائج نوعية، وهو ما انعكس في أدائه المالي خلال العام.

وانطلاقاً من حرص البنك على تبسيط قنوات التواصل وتعزيز حوار مستمر ومفتوح، أتاح البنك للمساهمين إمكانية المشاركة في الجلسة افتراضياً من خلال آلية تسجيل رقمية ميسّرة شملت رمز استجابة سريعة ورابط دخول مباشر، بما يعكس التزامه بتيسير الوصول إلى الإدارة وتعزيز مستوى التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن بيئة تتسم بالوضوح والثقة المتبادلة.

وسيواصل صحار الدولي الحفاظ على أدائه كونه ذا رؤية مستقبلية واضحة وقدرات مؤسسية ممكنة. إذ يتمتع صحار الدولي بمكانة استراتيجية تؤهله من اغتنام الفرص الناشئة لتقوية أدائه المالي حتى في ظل التقلبات الاقتصادية. ونتاجاً لهذا التميّز المؤسسي، يضطلع البنك بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان والإسهام في تعزيز مرونة القطاع المالي الوطني.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

