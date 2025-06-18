مسقط: امتدادًا لمسيرته البارزة في قطاع أسواق المال في السلطنة، نجح البنك الأهلي في إدارة إصدار سندات ممتازة لشركة المتحدة للتمويل بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال عُماني، شملت إصدارًا أساسيًا بقيمة 10 ملايين ريال عُماني ، إضافةً إلى تفعيل خيار التخصيص الإضافي بالكامل بقيمة 5 ملايين ريال عُماني. اتسمت هذه الصفقة بهيكلية مميزة، لتُسجّل أول إصدار سندات ممتازة من قبل شركة تمويل وتأجير خلال السنوات الأخيرة. وقد مكّن هذا الهيكل تسعير الإصدار لمدة ثلاث سنوات بشكل تنافسي بمعدل فائدة سنوي قدره 7.00%..

في هذا الصدد، صرّحت هناء الخروصية، مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: " نواصل تبوؤنا المركز الأول في إدارة إصدارات أدوات الدخل الثابت للجهات المصدرة الخاصة في سوق مسقط للأوراق المالية. إذ إننا نواصل التزامنا بتمكين الشركات العمانية من خلال استراتيجيات مخصصة لجمع رأس المال تتسم بالكفاءة والاستجابة لمتطلبات السوق. ويؤكد نجاح إصدار هذه السندات على قوتنا الاستشارية، وخبرتنا في التسويق، وقدرتنا على التعامل مع ديناميكيات السوق بدقة، مما يعزز مكانة البنك الأهلي كشريك موثوق يسهم بفاعلية في تسريع نمو الشركات عبر تمكينها من الوصول السلس إلى أسواق رأس المال."

حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، حيث استقطب الطرح طلبًا إجماليًا بلغ 17.2 مليون ريال عُماني، ما يعكس زيادة في الاكتتاب بتقدير 1.7 مرة، مما يؤكد قدرة البنك الأهلي على هيكلة وتنفيذ صفقات أسواق رأس المال عالية التأثير. وتلقى الاكتتاب الخاص ما يقارب أكثر من 60 طلب اكتتاب، وهو ما يمثل أعلى مستوى مشاركة من المستثمرين لأي إصدار مماثل لسندات الشركات في السنوات الأخيرة. يمثّل هذا الإصدار الرابع للبنك الأهلي في قطاع الشركات المالية غير المصرفية، وقد حققت الإصدارات الأربعة جميعها تغطية فائضة. ويعكس الزخم القوي المحيط بهذا الإصدار تنامي ثقة السوق، ليس فقط في المُصدّر، بل أيضًا في قدرة البنك الأهلي على التنفيذ وجاهزيته للسوق.

الجدير بالذكر أن الصفقة استقطبت قاعدة متنوعة من المستثمرين، شملت أفراد ذوي ثروات عالية، وبنوك، وجهات حكومية، وشركات، بالإضافة إلى مديري أصول. وتعكس هذه التشكيلة المتنوعة من المشاركين قدرة البنك الأهلي على تقديم فرص استثمارية مصممة بعناية وتلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. وفي الوقت ذاته، يؤكد التفاعل القوي مع الإصدار مكانة البنك الراسخة كوسيط مالي موثوق في مشهد أسواق رأس المال المتطور في سلطنة عُمان.

ساهم الإغلاق الناجح لهذا الإصدار في ترسيخ مكانة البنك الأهلي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويعزز هدفه الاستراتيجي طويل المدى المتمثل في تنويع مصادر الدخل وتعميق ريادته في أسواق رأس المال العمانية. وإلى جانب أهميته المؤسسية، يُعد هذا الإصدار أيضًا محفزًا للسوق، حيث يبرهن على جدوى أدوات أسواق المال كقنوات تمويل فعّالة للشركات، لا سيما تلك العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه البنك الأهلي تعزيز قدراته المصرفية الاستثمارية، فإنه يبقى ملتزمًا بدعم منظومة قوية ومبنية على الابتكار لأسواق رأس المال، تسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي طويل المدى لسلطنة عُمان.

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