مسقط. أعلن البنك الأهلي، أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، عن تعيينه مديراً للإصدار و بنك التحصيل في إصدار سندات شركة تأجير للتمويل (ش.م.ع.ع) الأخيرة. ويعتبر هذا الإصدار هو الثالث على التوالي للسندات التي تم إصدارها بالتعاون مع تأجير للتمويل ، مما يؤكد على التزام البنك الأهلي بمسيرة التميز في كافة أعماله.

بلغت قيمة إصدار السندات المطروحة في البداية 10 ملايين ريال عماني، ونظرًا للطلب المتزايد من المستثمرين، تقرر زيادة حجم العرض بممارسة خيار الإضافة، مما رفع حجم الإصدار إلى مبلغ و قدره 14.956 مليون ريال عماني. وشارك في الاكتتاب شريحة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك مستثمري صناديق التقاعد والصناديق السيادية والشركات وشركات التأمين والبنوك والأفراد من أصحاب الثروات العالية. هذا وطرحت الأسهم للاكتتاب في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر 2023م.

وتعليقاً على إصدار السندات المتميزة، قالت الفاضلة هناء الخروصية، مدير عام أول - الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي، " نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين لإصدار سندات شركة تأجير للتمويل (ش.م.ع.ع) الأخيرة، والتي تعتبر شهادة بارزة على قوة وقدرة الشركة وأعمالها. كما ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر للمستثمرين والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل لإتمام الاكتتاب بنجاح. ونفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائنا، مع حرصنا على تلبية متطلبات المستثمرين والمصدرين. ويعود الفضل في هذا النجاح الى فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية المتميز بالبنك الأهلي ودوره في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات الراغبة في الاستفادة من أسواق رأس المال."

يسجل البنك الأهلي نجاحاً تلو الآخر، معززاً مكانته الرائدة في السوق، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب أحدث الخدمات الرقمية في القطاع، مما يتيح تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والراحة للعملاء من مختلف الفئات. وتتماشى خطة البنك الاستراتيجية مع أهداف رؤية عُمان 2040، باعتبارها خارطة الطريق الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطنة لتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي.

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