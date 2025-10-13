مسقط: مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية ديناميكية وتطلّعًا للمستقبل في السلطنة، حاز البنك الأهلي، على جائزتين متميزتين، حيث توّج بجائزة "أفضل شركة أداءً" ضمن فئة الشركات الكبرى، وجائزة "الابتكار والتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية". وتسلّم الجوائز نيابةً عن البنك الفاضلة هناء الخروصية، المدير العام الأول للأعمال المصرفية والتجارية، والفاضل طاهر البلوشي، المدير العام الأول للاستراتيجية والتحول المؤسسي والتقنية والمشاريع. ويؤكد هذا الإنجاز التوازن الاستراتيجي للبنك الأهلي الذي يجمع بين صلابة الأداء المالي والقدرة على قيادة التحوّل المصرفي باستخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.

توّج البنك الأهلي بجائزة "أفضل شركة أداءً" للمرة السابعة على التوالي، ليس فقط لما يحققه من مؤشرات مالية قوية ومستقرة، بل أيضًا لما يقدمه من قيمة ملموسة لعملائه من خلال حلول فعّالة تلبي احتياجاتهم المالية المتنوعة. في النصف الأول من عام 2025، دعم البنك النمو الاقتصادي المحلي عبر تمويل مشروعات قطاع الطاقة المتجددة، مساهماً في جهود السلطنة نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، كما عزّز مكانته في أسواق رأس المال بإدارة إصدار صكوك سيادية وتغطية اكتتاب إصدار سندات ممتازة لشركة المتحدة للتمويل، في صفقة بارزة بقطاع التأجير والتمويل. وتعكس هذه المبادرات التزام البنك بابتكار منتجات وخدمات ترتكز على مصلحة العملاء، مع الحفاظ على نمو مستدام ومعدلات ربحية قوية، ما يجعله شريكاً موثوقاً في دفع عجلة التنمية المستدامة بالسلطنة. كما يُبرز البنك التزامه بتعزيز التواصل التجاري في النظام المالي من خلال استضافة المعارض مثل "أهلي اكسبو"، التي يدعم ريادة الأعمال ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي داخل السلطنة.

يبرز البنك الأهلي في مجال الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتعزز التحوّل الرقمي في السلطنة. فالابتكار يشكّل محور استراتيجية البنك، حيث يسعى لتعزيز الكفاءة، وتمكين العملاء، وخلق قيمة مستدامة. ويمتلك البنك الأهلي حزمة من الابتكارات للأفراد والشركات، بما في ذلك تطبيق "أهلي نكست"، أول منصة شاملة للخدمات المصرفية للأطفال، التي تساعدهم على اكتساب عادات مالية سليمة وتوفّر للآباء أدوات لتعزيز السلوك المالي المسؤول. وتمثّل شبكة الأجهزة متعددة الخدمات "أهلي إكسبريس"، التي توفّر 12 خدمة رقمية على مدار الساعة مع مساعد شخصي عبر الفيديو، أول نموذج متكامل لتقديم الخدمات المصرفية الفورية في السلطنة. كما يُسجّل البنك الأهلي سابقة نوعية في القطاع المصرفي العُماني بكونه أول من أطلق خدمة الطباعة الفورية للبطاقات الائتمانية في السلطنة. وعزز البنك مكانته عبر ورش عمل للأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعريفهم باستراتيجيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تطوير المهارات وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام. كما قدّم البنك منصات مؤسسية مثل ahliNet وahliB2B وahliRDC، لتمكين العملاء من حلول الدفع الإلكتروني المتقدمة وإدارة الرواتب والتكامل مع نظم تخطيط الموارد، ومعالجة الشيكات عن بُعد. وتبرز كذلك قدراته في إدارة الثروات الرقمية، حيث يوفّر خدمات استثمارية شفافة مدعومة بالتقنية، تساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية آمنة ومدروسة، مما يعكس التزام البنك بالابتكار والتميّز الرقمي على جميع المستويات، إلى جانب تتويجه العام الماضي بجائزتين بارزتين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، تأكيدًا على ريادته المتواصلة.

ويُبرز هذا التتويج مكانة البنك الأهلي، باعتباره "شريكاً في التميّز"، من خلال تحقيق نمو مستدام لمختلف الأطراف المعنية، وتنسجم جهوده مع التنمية الوطنية وطموحها في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال توظيف التكنولوجيا بشكل هادف، ودعم مسيرة التنمية الوطنية عبر تمكين التحوّل الرقمي، وتعزيز الاستدامة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، يؤكد البنك الأهلي بذلك مساهمته المستمرة في تقدّم وازدهار السلطنة.

