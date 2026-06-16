الرياض، أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة طموحاً في العالم، عن التدشين الرسمي لثاني وجهاتها الرائدة، وجهة "أمالا". فمع افتتاح "منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا" في منطقة "تربل باي"، ستستقبل الوجهة أول ضيوفها، في خطوة نوعية لقطاع السياحة في السعودية، ترسّخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة للسياحة الاستشفائية فائقة الفخامة.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية": "يمثّل افتتاح أول منتجع في وجهة "أمالا" لحظةً محورية تتجسّد فيها رؤيتنا على أرض الواقع. فبإنجاز هذا المشروع العالمي وفق الجدول الزمني المحدد، نؤكد قدرة التنمية المتجددة على الجمع بين الطموح الاقتصادي وتحقيق أثرٍ بيئي واجتماعي ملموس، وعلى ترسيخ مكانة السعودية وجهةً عالمية رائدة للرفاهية والاستشفاء الفاخر. وما هذه إلا البداية، فنحن نتطلع إلى استقبال أوائل ضيوفنا، وافتتاح المزيد من المنتجعات، ورؤية وجهة "أمالا" بين أرقى وجهات الرفاهية الفاخرة في العالم".

ويمثّل هذا الافتتاح نقلة نوعية في مسيرة وجهة "أمالا"، إذ تنتقل بموجبه من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل. وتُعد الوجهة، الممتدة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية حيث تطل على المياه البكر للبحر الأحمر، مقصداً عالمياً للرفاهية والاستشفاء فائق الفخامة، يقوم على مفهوم يجعل من الاستشفاء محوراً لتجربة الضيف. ومن المقرر أن تضم منطقة "تربل باي" أكثر من 1,600 غرفة فندقية موزعة على 9 منتجعات عالمية المستوى، إضافة إلى مركز ساحلي نابض بالحياة يجمع المتاجر الراقية وخيارات الطعام الفاخرة، ومعالم أيقونية أبرزها "نادي أمالا لليخوت" و"كوراليوم - مركز الحياة البحرية".

ويُعد "منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا" أول منتجعات الوجهة ونقطة انطلاق عملياتها. وقد صمّمته شركة "يو + إيه" المعمارية ليجمع بين الفخامة الممتدة عبر الأجيال والبنية التحتية المستدامة المتطورة، وفق مبادئ "البحر الأحمر الدولية" الرائدة عالمياً في السياحة المتجددة؛ إذ يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مدعوماً بأنظمة متقدمة لإدارة النفايات قائمة على مبدأ انعدام المخلفات، صُممت للحد من الأثر البيئي والإسهام الفاعل في صون البيئة المحلية.

ويقدّم المنتجع مجموعة من المرافق والخدمات العالمية، تشمل:

إقامة فائقة الفخامة: 202 غرفة وجناحاً وفيلا حديقة صُممت بأناقة راقية، جميعها بإطلالات خلابة على البحر الأحمر، إضافة إلى 26 فيلا سكنية خاصة تحمل علامة "فورسيزونز"، تتراوح مساحاتها من 552 إلى أكثر من 1,000 متر مربع، ويضم كل منها مسبحاً خاصاً.

الرفاهية واللياقة: مركز "هيليا" للاستشفاء والسبا الممتد على مساحة 2,095 متراً مربعاً، والمستوحى اسمه من معنى "الجمال الأنيق"، إلى جانب مركز لياقة متطور بمساحة 511 متراً مربعاً، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببرامج استشفائية مصممة خصيصاً بإشراف خبراء عالميين، تشمل العلاج بالصوت وجلسات اليوغا على الشاطئ.

تجارب طهي استثنائية: 6 وجهات مفتوحة لتناول الطعام، من بينها مطعم "إم إيه إيه سوشل" المتخصص في المأكولات الساحلية الشرق أوسطية، و"روك بار" المطل على خليج خاص.

مرافق عائلية متكاملة: 5 مسابح، وشاطئ خاص يمتد على طول 900 متر، إلى جانب برنامج "كيدز فور أول سيزونز" المخصص للأطفال تحت إشراف كامل، ونادٍ تقني متطور للمراهقين.

الفعاليات والمؤتمرات: أكثر من 1,000 متر مربع من المساحات المرنة والمتطورة لاستضافة الاجتماعات التنفيذية الرفيعة، وحفلات الزفاف الفاخرة، والقمم والمؤتمرات الدولية.

وجهة متكاملة: تجربة متكاملة ضمن منطقة "تربل باي"، تشمل جولات خاصة إلى "كوراليوم - مركز الحياة البحرية" الذي صممته شركة "فوستر + بارتنرز"، وإمكانية الوصول إلى "نادي أمالا لليخوت"، وإلى مرافق قرية المارينا الراقية بوجهاتها للتسوق وتناول الطعام.

ويُعد افتتاح "منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا" في منطقة "تربل باي" أول افتتاح ضمن 8 منتجعات عالمية المستوى من المقرر أن تستقبل ضيوفها في وجهة "أمالا" خلال العام الجاري، في وقت تواصل فيه "البحر الأحمر الدولية" إعادة رسم ملامح السياحة الفاخرة عالمياً.

عن "البحر الأحمر الدولية"

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، تمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والسكن، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. تتضمن هذه المحفظة وجهات سياحية فاخرة تعتمد على السياحة المتجددة، مثل وجهة "البحر الأحمر" التي بدأت في استقبال الضيوف عام 2023، ووجهة "أمالا" التي ستستقبل أول ضيوفها في عام 2026.

أما الوجهة الثالثة، منتجع "ثُوَل الخاص"، فقد افتُتحت عام 2024. ولم تقتصر جهود الشركة على تطوير الوجهات السياحية فحسب، بل عُهد إليها أيضاً بأعمال تجديد مطار الوجه، التي شملت تحديث مبنى المطار والبنية التحتية القائمة وبناء مبنى دولي جديد، ليُعاد افتتاحه رسمياً في مايو 2026.

وتُعد "البحر الأحمر الدولية"، بوصفها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ركيزةً أساسية في رؤية السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والأعمال التجارية، تسعى "البحر الأحمر الدولية" إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدةً كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترتقي بالمجتمعات، وتدفع عجلة الاقتصادات، وتحسن البيئة.

نبذة عن "أمالا"

تُعد وجهة "أمالا" مقصداً عالمياً استثنائياً للرفاهية والاستشفاء فائق الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، حيث تطل على المياه البكر للبحر الأحمر. وتقع الوجهة في منطقة "تربل باي"، ومن المقرر أن تضم أكثر من 1,600 غرفة فندقية موزعة على 9 منتجعات عالمية المستوى، يقدم كل منها مرافق متطورة للرفاهية والاستشفاء والسبا، لتوفير تجارب شخصية متكاملة تناسب مختلف الأجيال.

كما تحتضن الوجهة مركزاً ساحلياً نابضاً بالحياة يضم مجموعة من المتاجر الراقية وخيارات الطعام الفاخرة، إلى جانب أبرز معالمها الأيقونية: "نادي أمالا لليخوت" و"كوراليوم - مركز الحياة البحرية".

نبذة عن "منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا" في منطقة "تربل باي"

بصفتها المشغل الرائد عالمياً للفنادق والمنتجعات الفاخرة، تدير فنادق ومنتجعات "فورسيزونز" حالياً 136 منشأة في 47 دولة حول العالم. ويمثل "منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا" في منطقة "تربل باي"، الذي افتُتح في عام 2026، متنفساً استثنائياً على ساحل البحر الأحمر، يجمع بين الرفاهية الشاملة والتجارب الغامرة والخدمة الشخصية الاستباقية التي تشتهر بها "فورسيزونز" ويقدّرها ضيوفها حول العالم.

ويقع المنتجع وسط المناظر الطبيعية الخلابة لوجهة "أمالا"، حيث يمزج بين الرفاهية والاستشفاء والاستدامة لتقديم تجربة متكاملة تعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ريم الجبرين

مدير أول العلاقات العامة

البريد الإلكتروني: Reem.Aljbreen@RedSeaGlobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات