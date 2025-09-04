بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية مصر العربية، وقّعت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ 03 سبتمبر 2025.

تُشكّل هذه المذكرة إطاراً للنقاشات المستقبلية بين الشركتين حول عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك إمكانية تطوير مشروع لمصفاة لخام الألومينا في مصر، إلى جانب خيارات محتملة لاتفاقيات شراء طويلة الأجل أو شراكة في رأس المال.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب والسيد محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

