المنامة، مملكة البحرين : وافق مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا) خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2024 على إبرام اتفاقية غير ملزمة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تمهيداً للبدء بإجراءات العناية الواجبة وتقييم جدوى الاندماج المحتمل مع وحدات أعمال قطاع الألومنيوم الاستراتيجي التابع لشركة "معادن". حيث ستساهم هذه الخطوة في تعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعززت في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، كما وستدعم جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

تهدف عملية الاندماج المحتمل بصورة رئيسية إلى خلق كيان جديد لكلتا الشركتين لتحقيق التكامل الاقتصادي الرأسي على طول سلسلة الإنتاج، مما سيؤدي إلى تعزيز مقدرة الكيان التنافسية وتمكينه من احتلال مكانة مرموقة كأحد أكبر مصنعي الألومنيوم على مستوى العالم. وستوفر هذه الشراكة فوائد استراتيجية مهمة مثل زيادة الإنتاج، وتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستخدام الأمثل للطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة الاستثمارية للمساهمين ودعم مكانة الكيان إقليمياً وعالمياً.

وقال سعادة السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة البا: "سيسهم الاندماج المحتمل، مع شركة "معادن" في تعزيز نمو شركة البا لتصبح شركة رائدة عالمياً، كما سيرسخ مكانتها كأكبر شركة منتجة للألمونيوم في المنطقة. إن هذا الدمج الاستراتيجي سيخلق شركة أكبر حجماً ويحقق تكاملها الرأسي، حيث نخطط للاستفادة من خبرات الشركتين لزيادة الإنتاج، وتوسعة نطاق حضورنا العالمي، واغتنام الفرص الجديدة المتاحة في مجال الطاقة النظيفة".

وأضاف قائلاً: "نحن على ثقة من أن شراكتنا ستسهم في توطيد العلاقات القوية الراهنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما ستعزز النمو والتنوع الاقتصادي لمملكة البحرين، وستعمل على خلق المزيد من فرص العمل. تمثل هذه الصفقة نقلة نوعية ونقطة تحول فارقة بالنسبة لشركتي البا ومعادن، وجميع الأطراف المعنية. ونحن نتطلع للإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب

من جانبه، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن:" "إن توظيف الإمكانيات المشتركة والخبرة المتراكمة لكلا الشركتين لإنشاء كيان عالمي جديد سيحقق طموحات معادن للنمو في مجال الألومنيوم فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. من خلال جمع اثنيْن من أكثر اللاعبين الإقليميين خبرة في هذا القطاع، فإننا نضع الأساس لنمو اقتصادي أقوى، وتعزيز خلق فرص العمل، وزيادة القدرة الإنتاجية للألمنيوم. سترفع هذه الشراكة من قدرتنا وميزتنا التنافسية على المستوى العالمي. إن التزامنا المستمر تجاه عملائنا هو أساس تلك الخطوة، بما يضمن أن تصل معادن والبا إلى إمدادات أوسع وأكثر موثوقية من الألومنيوم. أتطلع للعمل مع البا بينما نواصل فهم الطرق التي يمكننا من خلالها الاستفادة من هذه الفرصة لتعظيم القيمة المضافة لموظفينا ومستثمرينا واقتصاداتنا."

ستقوم كلا الشركتان بتقييم المنافع الإستراتيجية والتشغيلية والمالية المحتمل تحقيقها من تنفيذ عملية الاندماج، علماً بأن التوصل إلى اتفاق نهائي أو إبرام صفقة ملزمة بين الشركتين هو أمر غير حتمي ويرتكز بصورة رئيسية على نتائج عملية الدراسة والتقييم.

كجزء من المناقشات حول الاتفاقية الغير الملزمة، تم مناقشة هيكلة تنفيذ عملية الاندماج المقترحة وإمكانية الادراج المزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية، من بين أمور أخرى.

مع مراعاة الموافقات التنظيمية (بما فيها دون الحصر موافقة مصرف البحرين المركزي) والموافقات المؤسسية ولإجراءات العناية الواجبة التأكيدية، سيشمل الهيكل المقترح للصفقة تقديم شركة معادن لعوض عيني لصالح شركة ألبا يتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم (شركة معادن للألمنيوم) وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت وألألومينا (شركة معادن للبوكسايت) بالإضافة الى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم لصالح شركة ألبا. في المقابل، ستقوم شركة ألبا بإصدار أسهم جديدة لصالح شركة معادن.كما ووافقت كل من شركة ألبا وشركة معادن على مناقشة الادراج المزدوج لشركة ألبا على تداول السعودية خلال المرحلة القادمة من صفقة الاندماج المقترحة.

وتنوه شركة البا إلى أن عملية الاندماج المحتمل تخضع دون قيد أو شرط لإجراءات العناية الواجبة التأكيدية، والحصول على جميع الموافقات الرقابية والمؤسسية اللازمة (مساهمي الشركة و مجلس إدارتها)، وابرام الاتفاقيات النهائية الملزمة.

وستقوم شركة البا بالإفصاح عن المزيد من المعلومات للسوق المالية وجميع الجهات الرقابية في الوقت المناسب.

انتهى

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع. وكانت البا قد حققت في شهر أبريل الماضي أول إشعال لأحدث توربين غازي في المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

-انتهى-

#بياناتشركات