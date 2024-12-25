أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم ذي موقع واحد، عن شراكة استراتيجية مع شركة كومفيجن (الهند) الخاصة المحدودة تهدف إلى تحسين أنظمة إدارة وتتبع مخزون المنتجات المبتكرة والفريدة من نوعها في البا باستخدام أحدث التقنيات.

وقام كل من الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، والعضو المنتدب والرئيسة التنفيذية لشركة كومفيجن، هارجندر كاور تالوار، بتوقيع اتفاقية التوريد والخدمات، والتي ستقوم الشركة الهندية بموجبها بتطوير نظام مبتكر لإدارة المخزون يعتمد على تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات البا. كما يتيح هذا النظام رؤية وتتبع المخزون في الوقت الفعلي عبر جميع مناطق الشحن بما في ذلك المواقع المختلفة في البحرين، مما يؤدي إلى تحسين العمليات وخفض التكاليف.

وعلاوة على ذلك، أبرمت البا وكومفيجن اتفاقية تطوير وتسويق مشتركة لمواصلة تطوير هذا النظام لإدارة المخزون. وسيتم تسويق المنتج المطوّر بشكل مشترك تحت اسم "البافيجن" وترخيصه من قبل كومفيجن، حيث ستحصل البا على حصة من إيرادات مبيعاته.

أقيم حفل توقيع العقد يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وحضره فريق الإدارة التنفيذية بشركة البا ومدير المشاريع بشركة كومفيجن، كبير تلوار، بالإضافة إلى العضو المؤسس ورئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي.

وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، قائلاً:

"مع استمرارنا في دفع عجلة التحول الرقمي، يسعدنا التعاون مع كومفيجن لتطبيق هذا النظام المتطور لإدارة المخزون. سيعمل هذا الحل التقني على تبسيط عملياتنا، كما سيوفر أيضًا معلومات قيمة لتحسين أداء سلسلة التوريد لدينا. ونتطلع أيضًا إلى التعاون مع كومفيجن لتطوير منتج البافيجن الأول من نوعه، وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا".

من جهتها، قالت العضو المنتدب والرئيسة التنفيذية لشركة كومفيجن، هارجندر كاور تالوار:

"يمثل منتج البافيجن حلًا مبتكرًا لتتبع المخزون. ومن خلال قدراتنا الفريدة في مجال البحث والتطوير، سنعمل في كومفيجن على تطوير برنامج تتبع المخزون الأول من نوعه، والذي يسهل أتمتة العمليات وإتاحة المعاينة في الوقت الفعلي، ومراقبة حركة المخزون عبر مراحل مختلفة من عملية الإنتاج."

يُذكر أن شركة كومفيجن (الهند) الخاصة المحدودة، الرائدة في توفير حلول الحوكمة الإلكترونية والنقل الذكي، تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذا المجال مما يعزز من دورها في هذه الشراكة.

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