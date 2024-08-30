إغلاق فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

"إن إم دي سي إينيرجي" (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إن إم دي سي" ش.م.ع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC) والرائدة في الهندسة والمشتريات والبناء والجرف البحري، اليوم أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي ("الطرح") لعدد 1.15 مليار سهم ("أسهم الطرح") في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، "إن إم دي سي إنيرجي" ش.م.ع قد تجاوز الحد المطلوب خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من فترة الاكتتاب.

وتعتبر شركة "إن إم دي سي إينيرجي" (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "إن إم دي سي"، والتي تفتخر بسجل حافل من الإنجازات التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من "ألفا ظبي القابضة" التابعة لشركة IHC. ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار درهم مقسم إلى 5 مليار أسهم بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين. وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وتعتزم شركة "إن إم دي سي إينيرجي" إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

بهذه المناسبة، صرّح ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي": "إن الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الأولي العام لشركة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في متانة الأسس وإمكانات النمو الواعدة التي تتمتع بها الشركة. نحن على يقين بأن هذه الخطوة ستدعم بقوة خطط التوسع الطموحة لـ ’إن إم دي سي إينيرجي‘، وستسهم في تعزيز الابتكار وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد."

وكان بنك أبوظبي الأول ش.م.ع هو المتلقي والمدير الرئيسي لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ويو بنك ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة "إن إم دي سي إينيرجي" فهو الدولية للأوراق المالية ذ.م.م. وتتوفر نشرة الاكتتاب التي أعدتها "إن إم دي سي إينيرجي" فيما يتعلق بالطرح الأولي العام على موقع الشركة: https://www.nmdc-energy.com/ar/ipo/our-business/

معلومات بشأن إن إم دي سي اينرجي

تأسست الشركة، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) في عام 1973 وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إن إم دي سي". وتقدم الشركة بالتعاون مع شركاتها التابعة خدمات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء (“EPC”)في قطاع الطاقة للعملاء في داخل وخارج الدولة. ويشمل العملاء الرئيسيون للشركة الجهات الرائدة في تلك الصناعة مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") وشركة أرامكو.

وقد نفذت الشركة على مدار تاريخها أكثر من 1200 مشروع بتأليف من ما يقارب 1360 هياكل مركبة، وحوالي 8000 كم من خطوط الأنابيب الممدودة براً وبحراً على حدٍ سواء، وحوالي 2000 كم من الكابلات البحرية.

وتعمل الشركة بشكل أساسي في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وتايوان. لإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة قدرها 33% في شركة برنسيبيا إس أيه بفرنسا و100% في شركة إن بي سي سي إينجينيرنج برايفت ليمتد (نيل) بالهند و80% في شركة أنيوا إينجنيرنج برايفت ليمتد بالهند التي تقدم خدمات الأعمال الهندسية الأساسية. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة أيضاً مكاتب للمشتريات والتواصل مع العملاء في إسبانيا وإيطاليا والصين وماليزيا.

تشغل الشركة أربع (4) ساحات تصنيع وهي: ساحة مصفّح وساحة إيكاد 4 وساحة التصنيع النموذجية وساحة تصنيع في المملكة العربية السعودية. وتعتبر ساحة مصفّح من أكبر ساحات التصنيع في الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك الشركة ثماني عشرة (18) سفينة بحرية تتألف من سفن الانشاءات العائمة القاطرات وبارجات نقل البضائع وبارجات الرفع.

وتفتخر الشركة حالياً بسجل من الأعمال قيد التنفيذ في المشاريع مما يدعم أدائها المستقبلي وتوقعات نموها. واعتباراً من 30 يونيو 2024، لدى الشركة أعمالاً قيد التنفيذ مضمونة بقيمة (54) مليار درهم إماراتي (أربعة وخمسون مليار درهم إماراتي)، مما يعكس مركزها القوي في السوق والطلب المستدام على خدماتها. وتشمل هذه الأعمال قيد التنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع البرية والبحرية عالية القيمة في الأسواق التي تمارس فيها أنشطتها.

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