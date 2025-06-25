دبي، الإمارات العربية المتحدة - يسرّ الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية لدعم قرارات الائتمان، الإعلان عن تعاونها مع "دبي الرقمية" وانضمام خدماتها لتطبيق "دبي الآن"، التطبيق الرائد لحكومة دبي، والذي يُتيح الوصول إلى أكثر من 300 خدمة حكومية وخاصة.

سوف تتيح هذه الشراكة المبتكرة، لمستخدمي تطبيق "دبي الآن" الوصول بسهولة إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية. فمن خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق "دبي الآن"، وبنقرة واحدة فقط يحصل المستخدمون بشكل فوري على التقرير والتقييم الائتماني.

وبهذه المناسبة صرّح سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، قائلاً: "إنّنا في الاتحاد للمعلومات الائتمانية ملتزمون بدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التكامل عبر منصات الحكومة المحلية. يجسد هذا التعاون مع "دبي الآن" مهمتنا المتمثلة في تبسيط الوصول إلى المعلومات الائتمانية الحيوية وتعزيز تجربة المستخدم. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى البقاء على اطلاع بوضعك الائتماني عبر القنوات الرقمية التي يستخدمها الأفراد بشكل يومي".

من جهته قال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في دبي الرقمية:" سعداء بانضمام الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى تطبيق "دبي الآن" لتمكين المتعاملين من الوصول السهل والسريع إلى معلوماتهم الائتمانية في أي وقت. هذه الخطوة تجسد الموقع الريادي للاتحاد للمعلومات وتعكس حرصها على تعزيز رقمنة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤدي لتسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تمكين أسلوب الحياة الجديد الذي يلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة".

تؤكد هذه الشراكة التزام "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" بتطوير حلول رقمية سلسة تمكن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التكامل الناجح للخدمات مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، مما يعزز التزامنا بتعزيز الوصول السهل إلى الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الراحة لجميع المستخدمين. وباعتبارها مبادرة مبتكرة، فإن هذه الشراكة التكاملية تمهّد الطريق لتبادل البيانات بين المنصات الحكومية بكفاءة وفعاليّة، ويمثل خطوة مهمة نحو مجتمع ذكي ومترابط.

تواصل منصة "دبي الآن"، التي طورتها "دبي الرقمية"، وضع معايير جديدة للخدمات الموحدة، من خلال دمج حلول متقدمة تُسهّل حياة كل من المواطنين والمقيمين. ويمثل هذا التعاون مع "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة متكاملة تضع سهولة الوصول للبيانات والابتكار في مقدمة أولوياتها.

نبذة عن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية":

"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى طلب وتنظيم جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها ونشرها. ثم يتم إنتاج هذه المعلومات في مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالائتمان ضمن عملية رقمية بالكامل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.etihadbureau.ae أو تنزيل تطبيق "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" المتاح على متجري التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي".

نبذة عن تطبيق "دبي الآن":

"دبي الآن" هو تطبيقكم الأمثل لخدمات المدينة، وهو التطبيق الحكومي الأول والوحيد في دبي الذي يوفر الوصول إلى أكثر من 300 خدمة من أكثر من 35 جهة حكومية وخاصة.

أهمية تطبيق "دبي الآن"؟

يتيح لكم استكشاف أكثر من 300 خدمة بسهولة: نقرة واحدة تتيح لكم الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات المدينة الحكومية والخاصة.

خدمة بسهولة: نقرة واحدة تتيح لكم الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات المدينة الحكومية والخاصة. يحظى بثقة أكثر من مليون مستخدم: انضم إلى أكثر من مليون مستخدم في الإمارات العربية المتحدة يعتمدون على "دبي الآن" للحصول على تجربة رقمية متميزة.

أكثر من 20 مليون معاملة دفع: سدد جميع فواتيرك بسهولة عبر "دبي باي"، بوابة الدفع الآمنة والرسمية لدينا بنقرة واحدة.

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