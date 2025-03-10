شنغهاي، الصين: وقعت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، وشركة يونيون باي العالمية، الرائدة في حلول الدفع، اتفاقية شراكة لإصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق متعددة المنظومة (جيوَن- يونيون باي) في دولة الإمارات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر يونيون باي العالمية في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع كل من سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، والسيد لاري وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة يونيون باي العالمية.

وتمثل هذه الشراكة نقطة تحول هامة في قطاع المدفوعات لدولة الإمارات، والتي من خلالها سيتم إصدار بطاقات تحمل شعاري جيوَن ويونيون باي (Jawyan- Union Pay ). وبموجب هذه الشراكة، سيتم معالجة معاملات الدفع المحلية من خلال شبكة جيوَن، مما يضمن إجراء المعاملات المحلية بسلاسة. بينما سيتم معالجة المعاملات المنجزة خارج دولة الإمارات باستخدام شبكة يونيون باي العالمية، مما يسمح لحاملي البطاقة القيام بالمعاملات بسهولة في أكثر من 180 دولة ومنطقة في العالم.

وتعليقاً على توقيع اتفاقية الشراكة، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "تأتي هذه الشراكة مع يونيون باي العالمية تماشياً مع التزامنا بتوفير حلول دفع مبتكرة وفعالة، فمن خلال دمج شبكتي جيوَن ويونيون باي، نقدم بطاقات من شأنها أن تمكن المستهلك المالي من إجراء معاملات دفع بسلاسة داخل الإمارات وخارجها، مما يثري تجربتهم المالية."

وقال السيد لاري وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة يونيون باي العالمية: "يسعدنا التعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات لدعم رؤية الإمارات في إنشاء منظمومة دفع قوية وشاملة. ستسهم هذه المبادرة المشتركة في تقديم حلول دفع آمنة ومناسبة لجميع سكان دولة الإمارات، مما يضمن تجربة دفع سلسة عند استخدام بطاقة متعددة المنظومة على الصعيد المحلي أو الدولي. وأضاف: "يعكس هذا التعاون التزامنا العميق في تعزيزالصداقة الراسخة بين الصين والإمارات، والتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين."

من المتوقع أن تسهم بطاقات (جيوَن- يونيون باي) متعددة المنظومة في تعزيز الشمول المالي، وتوفير بديل دفع آمن وفعّال يدعم طموحات دولة الإمارات في تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالمدفوعات. بالاضافة إلى ذلك، سيعمل هذا التعاون على ترسيخ مكانة يونيون باي في منطقة الشرق الأوسط وريادة شركة الاتحاد للمدفوعات في تطوير أنظمة الدفع الوطنية.

تمثل الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتحسين المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومن المتوقع إصدار الدفعة الأولى من بطاقات (جيوَن- يونيون باي) متعددة المنظومة في المستقبل القريب، مع توافرها على نطاق واسع في المؤسسات المالية الإماراتية.

نبذة عن يونيون باي العالمية:

يونيون باي العالمية (UPI) هي شركة تابعة لشركة يونيون باي الصينية، وتركز على نمو ودعم الأعمال العالمية ليونيون باي. تقدم يونيون باي العالمية خدمات الدفع عبر الحدود بشكل آمن وفعّال وعالي الجودة من حيث التكلفة لأكبر قاعدة من حاملي البطاقات في العالم، تضمن القبول العالمي لمنتجات يونيون باي في أكثر من 180 دولة ومنطقة.

نبذة عن الاتحاد للمدفوعات

تلعب شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، بصفتها الكيان الوطني للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا حاسمًا في تطوير وتشغيل أفضل بنية تحتية وطنية للمدفوعات. انطلاقًا نحو هدفها لدعم رؤية الحكومة ليصبح المجتمع أقل اعتمادًا على النقد والرقمنة الوطنية، تقدم AEP نفسها بشكل استراتيجي كشركة تطرح حلول دفع مبتكرة وقابلة للتشغيل البيني، كما تُمكن المؤسسات المالية بتعزيز تجربة العملاء وتعزيز قوة وفعالية وأمان البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة موقع الاتحاد للمدفوعات: https://aep.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية