المؤسسات المالية في دولة الإمارات تبدأ بإصدار بطاقات جيوَن متعددة المنظومة في النصف الثاني من عام 2025

أبوظبي،الامارات العربية المتحدة،أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن توقيعها اتفاقيات شراكة مع منظومات بطاقات دفع دولية، تشمل ديسكفر، وماستر كارد، ويونيون باي، وفيزا لإصدار بطاقات دفع متعددة المنظومة. وستسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة جيوَن، وهي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين إجراء معاملات مالية مع ضمان توفير شبكة مدفوعات محلية آمنة وفعَّالة.

من خلال هذه الشراكات، سيتمكن حاملو بطاقات جيوَن من إجراء معاملات مالية سلسلة على مستوى العالم عبر منظومات دفع دولية. أما على الصعيد المحلي، سيتم إجراء عمليات الدفع باستخدام نظام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، مما يضمن تقديم عمليات دفع محلية متكاملة.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للمدفوعات: "تُعدّ جيوَن خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، حيث توفر حلًا محلياً للدفع يدعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي. نعمل على تسخير التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لإنشاء منظومة دفع فعّالة تتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والتمكين المالي."

ستقدّم منظومة جيوَن بطاقات خصم وبطاقات مسبقة الدفع متعددة المنظومة للمعاملات اليومية، وصرف الرواتب، والمدفوعات عبر الحدود بشكل آمن. وستبدأ المؤسسات المالية في دولة الإمارات بإصدار بطاقات جيوَن متعددة المنظومة في النصف الثاني من عام 2025.

تنسجم هذه الشراكات مع التزام الاتحاد للمدفوعات بتقديم حلول دفع مبتكرة تضع دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي للقطاع المالي عالمياً. ومع توسّع قدرات منظومة جيوَن، سيستفيد الأفراد والشركات بمزيد من الأمان والمرونة وسهولة الاستخدام سواء داخل الدولة أو خارجها.

نبذة عن الاتحاد للمدفوعات

تؤدي شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، بصفتها الشركة الوطنية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا حاسمًا في تطوير وتشغيل أفضل بنية تحتية وطنية للمدفوعات. انطلاقًا من أهدافها لدعم رؤية الحكومة ليصبح المجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الرقمنة الوطنية، تقدم الاتحاد للمدفوعات نفسها بشكل استراتيجي كشركة تطرح حلول دفع مبتكرة وقابلة للتشغيل البيني، كما تُمكن المؤسسات المالية من تعزيز تجربة العملاء وفعالية وأمان البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات.

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