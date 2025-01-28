سُهيل المزروعي: الشركة تسير على المسار الصحيح لتحقيقِ أهدافها الاستراتيجيَّة في الاستدامة والتوسُّع وتحقيق رُؤية القيادة

الحفل يشهد حُضور الشيخ عبدالعزيز النعيمي والشيخ الدكتور ماجد النعيمي وأعضاء مجلس الإدارة وجهاز الإمارات للاستثمار

الهوية الجديدة تُركز على مفاهيمِ الريادة والتمكين، والشعار باللونين الأزرق والبرتقالي يعكس السلاسة والديناميكيَّة التي تُوفر الشركة من خلالها خدماتها للجُمهور

دبي: كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن هُويَّتها المُؤسسيَّة وعلامتها التُجاريَّة الجديدة، وذلك في حفلٍ كبير أقيم على خلفيَّةِ بُطولة الاتحاد للجُولف مساء السبت الماضي. تُبرِز الهوية الجديدة جُهود التحوُّل الاستراتيجي والديناميكي الذي تمر به الشركة والتي ترسم مسارها مُستقبلًا، ومن خلالِ تلك الهوية يتم التركيز على مفاهيمٍ أساسيَّة تشمل توفير خدمات فائقة التميُّز والجودة، وتمكيـن المجتمــع صناعيًا واقتصاديًا، ودعم جُهود التنمية المُستدامة في شمالِ الإمارات.

ويعكس الشعار الجديد للشركة والذي يحمل مُفردات اسمها باللونين الأزرق والبرتقالي، السلاسة والديناميكيَّة التي تُوفر الشركة من خلالها خدماتها الأساسيَّة للجُمهور.

شهد الحفل معالي سُهيل محمد المزروعي، وزير الطَّاقة والبنية التحتيَّة ورئيس مجلس إدارة الشركة، والشيــخ عبدالعزيــز بن حميــد النعيمي، رئيــس دائـــرة التنميـــة السياحيَّة بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيـــس الديــــوان الأميـــري بالإمــارة. كان ضمن الحضور أيضًا أعضاء مجلس إدارة الشركة، وضُيوفها أعضاء جهاز الإمارات للاستثمار، إلى جانب المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، وكبار مسؤولي الشركة، وجمع غفير من مُوظفيها.

بدأ الحفل بكلمةٍ ألقاها معالي سُهيل محمد المزروعي، وزير الطَّاقة والبنية التحتيَّة ورئيس مجلس الإدارة، أثنى فيها على جُهودِ قيادات الشركة وفريق عملها في رحلتها للتحوُّل الاستراتيجي الذي تمر به، مُؤكدًا أنها تسير في المسارِ الصحيح لتحقيقِ أهدافها الاستراتيجيَّة ورؤية القيادة الرشيدة في توفيرِ خدمات فائقة التميُّز والجودة، وتخصيصًا أفضل للمواردِ، وتوسيعًا لنطاقِ الأعمال. أبرز معالي الوزير أيضًا عددًا من الحقائق والأرقام التي أفرزتها جُهود الشركة في السنواتِ الأخيرة، وبصفةٍ خاصة في مجالاتِ التمكين والتأهيل ورفع نسب التوطين، ومن بينها بلوغ نسبة الكوادر الوطنيَّة من إجمالي القُوى العاملة بالشركةِ إلى 80%، وارتفاع نسبة تمثيل العُنصر النسائي لتصلِ إلى 56%، فضلاً عن أن 70% من المناصبِ القياديَّة بالشركة يشغلها مواطنون.

وعقب كلمة الوزير انطلق عرض مُبهر بالطائراتِ المُسيَّرة في سماءِ نادي الزوراء للجولف، شَكَّلت مراحل تطوُّر هذا الكيان الخدميّ العريق الذي تم تأسيسه بالتزامُنِ مع قيامِ دولة الاتحاد قبل أكثر من خمسين عامًا، وصولًا إلى الشعارِ الذي يُعبِّر عن هويته المُؤسسيَّة الديناميكيَّة الجديدة.

يُذكر أن الحفل شهد أيضًا تكريم معالي رئيس مجلس الإدارة ونائبه سعادة عبدالله جاسم بن كلبان، والمُهندس يُوسف آل علي، الرئيس التنفيذي، لعددٍ من الشُركاء الاستراتيجيِّين الذين كان لهم دور كبير في إنجاحِ الحفل، ضمُّوا دائرة التنمية السياحيَّة بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ومطار رأس الخيمة الدولي، وهيئة الشارقة للدفاعِ المدني، فضلاً عن نادي الزوراء للجُولف.

واُختتم الحفل بجلسةٍ نقاشيَّة ضمَّت رئيس الشركة وقياداتها التنفيذيَّة، تم من خلالها إلقاء الضوء على أبرزِ ملامح خطة عمل الشركة في ضوءِ هويتها المؤسسيَّة الجديدة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي أهم الركائز العامة التي ترسم مسار هذه الخُطط مستقبلا، وتشمل: توفير أعلى مُستويات الكفاءة والجودة في الخدماتِ المُقدمة للجمهور، وتمكين المُجتمع ودعمه صناعيًا واقتصاديًا، والسعي الدائم إلى استكشافِ الفُرص الجديدة وتعظيم المنافع المُتبادلة، والتأهيل النوعيّ لرأسِ المال البشريّ باعتبارهِ أهم مُقوِّمات وضع مُستهدفات هذه الخُطط على أرضِ الواقع، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الذكيَّة والمُبتكرة بالتوازي مع جُهود الشركة في دعمِ الأمن المائي وأمن الطَّاقة والأمن الغذائي والحياد المناخي، إلى جانب التوسُّع التنموي والاستثماري، وترسيخ أُسس الحوكمة والتخصيص الأمثل للموارد.

وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شركة وايدكت

تأسست شركة THY للشحن الجوي عام 2023 لتلبية احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، وهي تقدم حلول شحن جوي متكاملة لعملائها من الشركات العاملة في قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية تحت اسم العلامة التجارية "وايدكت". وانطلاقًا من شعار "اتصال مباشر واسع النطاق"، تمكنت شركة "وايدكت" من تعزيز دورها في قطاع الشحن السريع الدولي في تركيا من خلال شبكة رحلاتها الواسعة وفرص الاتصال المباشر.

تقدم "وايدكت" حلولاً شاملة من خلال الجمع بين شبكة الرحلات الواسعة للخطوط الجوية التركية وخبرة الخطوط التركية للشحن الجوي Turkish Cargo في الخدمات اللوجستية، وتوفر خدمة شاملة تلبي جميع المتطلبات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل التخليص الجمركي للتصدير، والشحن الجوي، والتخليص الجمركي للاستيراد، والتسليم من الباب إلى الباب.

تقدم "وايدكت" خدمة سريعة وعالية الجودة بتكاليف مثالية من خلال الاستفادة من ميزة الشبكة التي تتمتع بها إسطنبول، أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، والخطوط الجوية التركية التي تسيّر رحلات إلى معظم دول العالم.

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